وطن النهار

اكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عزم الحكومة على استكمال خطة عملها خلال العطلة البرلمانية، معلنا عن تنظيم اللجنة الوزارية التنسيقية في مجلس الوزراء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعا مع قيادات الدولة في الأجهزة الحكومية لتكثيف الجهود الكفيلة بالاستجابة للرهانات والاستحقاقات القادمة خلال الفترة الصيفية وذلك استمرارا لنهج التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس الامة الذي تميز به دور الانعقاد الماضي من خلال ترسيخ قواعد العمل المشترك والبناء بما يحقق المصالح العليات للوطن.

وقال في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: ان اللجنة حثت مسؤولي الدولة على تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باعداد اللوائح التنفيذية للتشريعات المنجزة اخيرا والتحضير لمنظومة قانونية كفيلة بتمكين قطاعات الدولة من تحسين ادائها في انجاز المشاريع التنموية الكبرى.

وأوضح المزرم ان المشاركين في الاجتماع اكدوا ادراكهم لحجم التحديات والآمال والطموحات التي يعلقها المواطنون على مختلف اجهزة الدولة لتحقيق الانجازات والتطلعات بتوجيه ورعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، والعمل على تحقيق رؤية الكويت 2035.

وأفاد بانه طُلب من القيادات العمل على تكثيف جهودهم لترجمة وعود الحكومة امام مجلس الامة كبرامج وأعمال.

وقال المزرم: حُثت القيادات على الاعتبار لكلمة رئيس الحكومة امام المجلس بأنها ستعمل للاستعداد لدور الانعقاد المقبل من مجلس الامة.

وأضاف: وُجهت القيادات الى الأخذ بمضامين تقارير الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات البرلمانية بشأن الحسابات الختامية لتلافي الملاحظات واصلاح الخلل المستمر وبذل الجهود في ذلك امتثالا لمضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في ختام دور الانعقاد الثالث لمجلس الامة الحالي من ان العطلة الصيفية هي للعمل على برامج تثبت استعداد الحكومة للمرحلة المقبلة وتبديد هموم اهل الكويت من ضغوط الحياة وتعزيز الثقة في اجهزة الدولة.

واعتبر المزرم هذا الاجتماع تكريسا لنهج الحكومة بان فترة الصيف ليست اجازة لاعمال الأجهزة الحكومية ولجانها بل على القيادات العمل بشكل كامل من اجل وضع الحكومة في موقع الاستعداد لدور الانعقاد المقبل واصدار وتطبيق اللوائح التنفيذية لجميع القوانين الصادرة من مجلس الامة أخيرا.

وأشار الى تأكيد الوزراء رؤساء اللجان الوزارية على القيادات الحكومية ان الحكومة تتطلع لمزيد من التعاون مع مجلس الامة باقرار تشريعات جديدة في دور الانعقاد المقبل، وان المسؤولية في ذلك ملقاة على عاتق مسؤولي الجهات.

وقال ان وزير المالية نايف الحجرف كانت له توجيهات محددة من تكثيف الجهود اللازمة لخفض حسابات العهد وتحسين اداء الجهات الحكومية في قواعد تنفيذ الميزانيات.

ووصف المزرم الاجتماع بأنه حوار لتكريس نهج تعاون الحكومة بوزرائها وقيادات اجهزتها مع مجلس الامة، وتكريس لتوجيهات سابقة من قيادة الدولة بان فترة الصيف ليست اجازة انما تكريس للعمل.

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان بمجلس الوزراء وهي الاقتصادية والخدمات والتنسيقية والقانونية والتعليمية وهم الوزراء انس الصالح وخالد الروضان وحامد العازمي ونايف الحجرف وفهد العفاسي.

