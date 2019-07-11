وطن النهار

أقام المكتب الاعلامي في وزارة الصحة صباح امس بالتعاون مع ادارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية يوماً توعوياً مفتوحاً لاداريي بعثة الحج الكويتية وأصحاب حملات الحج الكويتية للسنة السادسة على التوالي في المقر الرئيس لوزارة الأوقاف.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية المهندس فريد اسد عمادي بهذا التعاون بين وزارتي «الأوقاف» و«الصحة» والذي اثمر هذه الفعالية التي تقام سنوياً بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام من الكويت.

وقال عمادي في تصريح صحافي عقب افتتاحه لهذا اليوم التوعوي المفتوح ان هناك العديد من النصائح والارشادات الصحية التي يحرص المشاركون في هذه الفعالية على تقديمها للحجاج ويجب عليهم مراعاتها قبل التوجه الى الأراضي المقدسة وكذلك اثناء ادائهم لمناسك الحج وأيضاً بعد الانتهاء من المناسك.

وأكد اهمية مثل هذه الملتقيات والفعاليات لما للارشادات والنصائح التي يتلقاها الحجاج من اثر كبير وفائدة يستعينون بها في اداء مناسكهم.

من جهة اخرى قال عمادي انه تم قبول جميع المتقدمين الذين سجلوا في نظام الحج الميسر الخاص بالكويتيين، وأما فيما يتعلق بالحج منخفض التكاليف الخاص بالحجاج من ابناء فئة البدون والمخصص لهم 1000 مقعد فتم تسجيل نحو 7 آلاف شخص حتى يوم أول من امس الثلاثاء بعد ان تم فتح التسجيل عبر رابط الكتروني لمدة اسبوع، وسيتم قبول 1000 شخص منهم وفق شروط وضوابط معينة على ان يتم قبول الباقي في السنوات المقبلة ان شاء الله.

وأضاف عمادي: انه تم تشكيل لجنة جديدة هذا العام هي لجنة طوارئ تضم الجهات المعنية المشاركة في بعثة الحج الكويتية وستكون مهمتها التدخل السريع وتقديم الحلول في حال وقوع اي مشكلة لحجاج الكويت لا قدر الله.

من جهته قال نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري: ان هذه الفعالية هي الأولى في هذا الموسم التي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون مع وزارة الصحة وستكون هناك فعاليات اخرى خلال الأيام المقبلة حتى مغادرة الحجاج الى الأراضي المقدسة.

ومن جانبها قالت استشاري طب العائلة في المكتب الاعلامي بوزارة الصحة د. ابتهال الحبيب «نظم المركز الاعلامي الملتقى السنوي السادس للحملة التوعوية للحج الآمن بالشراكة مع وزارة الاوقاف تحت شعار «نحو حج آمن» لتوعية الحجاج بالارشادات الصحية والوقائية للحج وأضافت «نحرص كوزارة على توفير جميع الاحتياجات الصحية والوقائية للحجاج لكي يتمتعوا بحج آمن، لافتة الى ان موسم الحج يكون مزدحما ومكتظا بالناس من كل بقاع الأرض ولهذا يجب اتخاذ العديد من الاحتياطات لتلافي تناقل الأمراض، ولهذا نحرص على عمل حملات توعوية للحجاج، ولهذا تم تحديد يوم 26 من يوليو الحالي لتدشين حملة توعوية في مطار الكويت في قاعة المغادرين لتوعية الحجاج قبل السفر الى الأراضي المقدسة.

بدورها اكدت رئيسة المكتب الاعلامي لوزارة الصحة د. غالية المطيري ان المكتب يقيم حملة صحية توعوية تحت رعاية وزير الصحة د.باسل الصباح للحجاج والاطقم الطبية والادارية لبعثة الحج الكويتية وأصحاب الحملات.

وذكرت ان انشطة الحملة تشمل لقاء تنويريا لبعثة الحج الطبية بمركز الطب الاسلامي ويومين توعويين للاداريين المسؤولين عن بعثات الحج بوزارة الاوقاف بالمقر الرئيس ومقر الوزارة بالرقعي والملتقى السنوي السادس للحجاج ومعرض صحي بمطار الكويت الدولي اثناء فترة سفر الحجيج بصالتي المغادرين بالمطار الجديد والقديم.

