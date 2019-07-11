وطن النهار

نفى المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ابراهيم الناشي ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن سعي الجانب الكوري لتأجيل تنفيذ المدينة الذكية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني.

وأوضح الناشي في تصريح صحافي امس ان وكالة الانباء الكورية (يونهاب) لم تتطرق الى سعي الجانب الكوري الى تأخير تنفيذ المشروع وانما اشارت الى توجه الحكومة الكورية متمثلة في وزارة الاراضي والبنية التحتية باستثمار 425 مليون دولار في صندوق استثماري لغرض تطوير مشاريع المدن الذكية خارج كوريا مع قيام القطاع الخاص الكوري باستكمال التمويل والمتوقع وفق رؤيتهم في النصف الاول من 2020.

وقال ان المؤسسة سبق ان اعلنت عن البرنامج الزمني للتوزيعات السكنية، حيث جار توزيع مشروع جنوب مدينة صباح الاحمد وسيتم توزيع مشروع الخيران في الخطة التنموية الثالثة (2020/2021 2025/2024) مشيرا الى ان مشروع جنوب سعد العبدالله سيتم تطويره بعد الانتهاء من اعمال الشراكة مع الجانب الكوري لتأسيس شركة خاصة بالتطوير العقاري.

من جانب آخر، نفى نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ناصر خريبط ما نشرته احدى اللجان الاهلية في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي عن ما نسب اليه من تصريح بأن هناك اخطاء بتخطيط الطرق في مشروع المطلاع وتتحملها الإدارة العامة للمرور. وقال خريبط في بيان صحافي إن المؤسسة تقوم بأعمال التخطيط والتصميم وفق متطلبات الجهات المعنية ووفق الاسس و المعايير المعتمدة ويتم اعتماد المخططات بعد الانتهاء من الدراسات المرورية التفصيلية. واكد أن جهاز المؤسسة لديه الخبرة في المشاريع العديدة التي تقوم بها وان جميع مشاريع المؤسسة يتم استخدام ذات الاسس والمعايير المعتمدة.

