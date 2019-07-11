وطن النهار

أصدر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. رائد بورسلى قراراً بتعيين د. دعيج الركيبي مديراً لمركز التدريب الهندسي والخريجين ابتداء من 23 يونيو ولمدة عام.

يذكر ان د. الركيبي قد حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الكويت عام 2007 وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة تكساس اوستن وتميز بتخصصه الدقيق وهو نظم المساحة والاستشعار عن بعد وايجاد الحلول في الجيوبيئية.

وبهذه المناسبة ذكر مدير المركز ان الانجاز محفز لعملية الابداع وكل خطوة من خطواته تعتبر صعود سلم النجاح لذا يتطلع المركز الى تحقيق الكثير من الانجازات عن طريق خطة مستقبلية يتم تطبيقها مع بداية العام الجامعي الجديد 2019/2020، مشيرا الى انه يسعى الى بذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الصرح الأكاديمي ايماناً بأن اخواننا مهندسو المستقبل بهم تكون الكويت الأفضل في المجالات الهندسية، وذلك بتضافر جميع الجهود في المركز والكلية.

