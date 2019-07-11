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العفاسي: جهود القائمين على «القصّر» مشهودة


أعرب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي عن تقديره لجهود كل المسؤولين والعاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر في تحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة.
وأشاد العفاسي في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس الأربعاء بجهود أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وجميع العاملين بالهيئة لحرصهم على تحقيق الرسالة النبيلة للهيئة في ظل الرعاية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع مواضيع عدة أهمها التقرير الخاص باستثمارات الهيئة حتى في 30 يونيو الماضي والتقرير الربع السنوي الأول عن أعمال إدارات الهيئة لعام 2019 كما استعرض الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الهيئة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية (2018-2019).


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