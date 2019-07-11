وطن النهار

عقد مجلس كلية الدراسات العليا اجتماعا استعرض خلاله نظام القبول الالكتروني الذي تم البدء والعمل به من عام (2018-2019).

قدمت م. فاطمة راشد مدير ادارة التخطيط والتطوير عرضاً تقديمياً للنظام الذي صمم بشروط وآلية خاصة بنظام القبول وامكانية الانتقال خلاله الى نظام (SIS) وهو نظام معلومات دخول الطالب، حيث يتيح البرنامج سهولة التواصل فيما بين مدير برنامج الماجستير بالكليات وموظفي قسم القبول بكلية الدراسات العليا، والقيام بارسال الملفات الكترونيا الى مديري البرامج وظهور قائمة بالطلبة المتقدمين مع امكانية اطلاع مدير البرنامج على جميع الملفات المرسلة المرفقة من قبل الطلبة، مع امكانية التقييم الكترونيا عن طريق المقيم. على صعيد آخر قدم رئيس المجلس نظام تدقيق متطلبات التخرج الذي تم تطويره بشكل تطوعي بجهد من د. محمد رائف من قسم علوم الحاسوب، وفريق عمل كلية الدراسات العليا، وتم ادخال صحائف التخرج للسنوات المختلفة والتدقيق عليها، فضلا عن التحقق من استيفاء الطلبة الخريجين لمتطلبات التخرج.

وفيما يخص كلية الدراسات العليا تم العمل بالهيكل التنظيمي الجديد على ان يتم تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة فيه بالتنسيق مع الأمانة العامة.

