وطن النهار

وقعت بلدية الكويت مذكرة تفاهم مع مدينة اليرموك الصحية بهدف تعزيز المجالات البيئية والصحية وتوحيد الجهود التطوعية في هذه المجالات.

ومثلت البلدية في توقيع الاتفاقية نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م. نادية الشريدة فيما وقعها مختار اليرموك عبدالعزيز ثنيان المشاري بصفته رئيس مدينة اليرموك الصحية وذلك بحضور مدير ادارة شؤون البيئة ببلدية الكويت عدنان سيد محسن وعدد من المسؤولين بالادارة وتضمنت المذكرة عددا من البنود منها وضع برامج لنشر الوعي البيئي والصحي والاهتمام ببرنامج النفايات الى جانب وضع البرامج التنموية والأنشطة المشتركة للمحافظة على نظافة المدينة ودعوة المجتمع للمشاركة في الأنشطة وتخصيص ضابط اتصال من اهالي المنطقة لمتابعة البرامج المشتركة.

واكدت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م. نادية الشريدة في تصريح صحافي عقب توقيع المذكرة ان البلدية حريصة على جعل جميع مناطق الكويت مناطق صحية تحت شعار «من اجل الكويت» والتي تهدف من خلالها الى الارتقاء بنظافتها وتوعية افراد المجتمع بأهمية المحافظة على النظافة العامة في مختلف المجالات التي تنعكس بصورة ايجابية على المدينة بشكل عام.

واشارت الى ان المذكرة سيكون لها الأثر الايجابي من خلال تعميم الفكرة على جميع مناطق الكويت من خلال نشر التوعية البيئية واهمية المحافظة على النظافة العامة من خلال الجهة المعنية في البلدية، لافتة الى ان البلدية تضع جميع امكانياتها وخبراتها لتثقيف الجمهور لاسيما انها قامت بعدة انشطة تثقيفية بمدارس وزارة التربية والمؤسسات الحكومية. من جانبه ثمن مختار اليرموك عبدالعزيز المشاري جهود البلدية على مختلف المستويات مؤكدا حرصه على المشاركة المجتمعية بين مدينة اليرموك الصحية وجميع مؤسسات الدولة والتي ستلقي بظلالها على جميع ارجاء المنطقة.

