وطن النهار

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر يوليو الحالي، الذي جاء بحلة جديدة ومتنوعة وثرية بالموضوعات والمقالات والاستطلاعات تصدرها متحف «قصر السلام» الذي افتتحه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والذي يعد تحفة معمارية توثق تاريخ الكويت بوصفه جانبا من تراث الكويت ومعلما تاريخيا تم إعادة تآهيله بتعليمات أميرية سامية.

تضمن العدد كذلك موضوعا عن رائدة التوفيق بين التقليد والحداثة الشيخة ألطاف سالم العلي التي أسست بيت السدو، وفي باب الأدب «المقاهي العربية، قبلة الأدباء والمثقفين»، وموضوعا عن الروائية العمانية جوخة الحارثي.

وتضمن العدد موضوعاً عن «اختزال الشبكة العنكبوتية المكان والزمان بين المثقفين العرب»، و«كتابة الخراب مختارات من الشعر العالمي»، كما ضم عددا من الموضوعات والمقالات الثقافية والفنية المتنوعة.

وأهدت مجلة الكويت إلى قرائها الكتاب التاسع عشر «الأعمال الأدبية النثرية» للشاعر الكبير الراحل أحمد مشاري العدواني بقلم د. فتحية عبدالله الحواج.

