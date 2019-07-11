دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة «المتهمة الثانية» في القضية من تهمة التزوير في اوراق الجنسية الكويتية «البصمة الوراثية» والحبس لـ 3 متهمين من اقربائها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك بعدما قاموا بتزوير «البصمة الوراثية» لاثبات النسب للمتهم الاول لحصوله على الجنسية الكويتية بخلاف الحقيقة.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين انهم ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي «تقرير البصمة الوراثية» وذلك بان قام المتهم الاول بالتوجه إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وتقدم بطلب اعادة تحليل البصمة الوراثية له باثبات نسبه للمتهمة الثانية واتفق مع المتهمين بان توجهت المتهمة الثانية للادارة العامة للادلة الجنائية وقدمت اثباتاتها وصوراً فوتوغرافية للمتهمة الرابعة وقامت المتهمة الرابعة بالدخول لغرفة سحب العينات منتحلة شخصية المتهمة الثانية وسحب عينات للبصمة الوراثية منها وقيام المتهم الثالث بالتقدم لذات الادارة وقدم اثباتات المتهم الاول والدخول لغرفة سحب العينات منتحلا صفة المتهم الاول وسحبت عينات للبصمة منه وقصدوا من ذلك اثبات نسب المتهم الاول للثانية على خلاف الحقيقة ليتحصل الاول على الجنسية الكويتية وذلك لكون المتهم الثالث والرابعة اخوة اشقاء استغلوا حسن نية الموظف المكلف بكتابة المحرر فاملوا عليه بيانات كاذبة موهمين انها بيانات صحيحة «شهادة اثبات الشخصية» «كارت عينات الدم» وبناء عليها صدر تقرير البصمة الوراثية وكان المحرر بعد ذلك صالح للاستعمال على النحو الذي زوره من اجله. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الاوراق قد خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يقطع بارتكاب المتهمة الثانية للتهمة المسندة اليها، اخذا بما ورد من انطباق البصمة الثابته باصل نموذج الاستعراف تمام الانطباق على بصمة الابهام للمتهمة الرابعة وذلك يعني أن المتهمة الثانية لم تحضر إلى الادلة الجنائية بتاريخ الواقعة ولا تطمئن المحكمة لما قرره ضابط المباحث والموظفة بشأن التهمة المذكورة. وحضر المحامي جراح هادي العنزي عن المواطنة المتهمة الثانية ودفع بعدم معقولية اقوال ضابط الواقعة وخلو الاوراق من الدليل الفني على نسبة التهمة للمتهمة الثانية فضلا عن اعتصام موكلته منذ فجر التحقيقات بالانكار، مطالبا ببراءتها مما اسند اليها من اتهام.

