دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف أمس بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بالامتناع عن عقاب إعلامي مشهور بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه من جمهورية مصر والاستيلاء على اموال عامة دون وجه حق وقدرها 20 ألف دينار كويتي، و القضاء مجددا ببراءته مما اسند اليه.

وكانت النيابة العامة قد اسند إلى المتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي طلب تعيين على بند المكافآت الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة، والكتاب والقرار الصادرين من وزارتي العدل وديوان الخدمة المدنية بالاستعانة بخدماته كمستشار اعلامي بمكتب الوزير، والكتاب والقرار الصادرين من وزارة الاعلام بالموافقة على تلك الاستعانة، وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بان استغل حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة تلك المحررات آنفة البيان وادخال بيانها بقاعدة البيانات للجهات سالفة الذكر، واملى عليهم بيانات كاذبة على خلاف الحقيقة بحصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصحافة والاعلام، فقام الموظفون المذكورون باثبات ذلك بسجلات جهات عملهم واستخراج المحررات المزورة المذكورة، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

واشترك مع اخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة هو «شهادتا الماجستير والدكتوراه المهنية في الصحافة والاعلام» والمنسوب صدورهما الى المركز المصري الدولي للتحكيم والتدريب بالتعاون مع جامعة القاهرة بطريقة الاصطناع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اتفق معه على تزويره وامده ببياناته الشخصية فثبتها واصطنعها المتهم المجهول على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة، وكان المحرر صالحا لان يستعمل على هذا النحو فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على الوجه المبين بالتحقيقات.

وشرع في تزوير محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة هما معادلة شهادتي الماجستير والدكتوراه المهني في الصحافة والاعلام المقدمة الى وزارة التعليم العالي، بان قام برفع البيانات والمستندات موضع التهمة في البند ثانيا عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والثابت بهما على خلال الحقيقة حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه من المركز الدولي للتحكيم والتدريب بالتعاون مع جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية والتقدم لادارة معادلة الشهادات العلمية لمعادلتهما للاعتداد بما جاء بهما واصدار الشهادتين الا انه خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو اكتشاف تزوير المحررين موضوع التهمة في البند ثانياً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفته موظفاً عاماً بوزارة العدل، وبالهيئة العامة للشباب والرياضة، استولى بغير حق على مال مملوك للدولة هو مبلغ «18500» ثماني عشر ألف وخمسمائة دينار، ومبلغ 2200 ألفين ومائتي دينار كويتي قيمة راتبه المستحق من عمله بتلك الجهتين منذ تعيينه بهما وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجريمة سالفة البيان بان التحق بالوظيفتين سالفتي الذكر وحصل على راتبه منهما عن طريق تقديمه للمستندات المزورة محل الاتهام الاول الى جهتي عمله على النحو المبين بالتحقيقات.

