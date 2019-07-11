دفتر أحوال

ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية وزارة الداخليه بأن تؤدي مبلغ 2500 دينار الى مواطنة تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها اثناء تجاوز عسكري الاشارة الضوئية الحمراء ودخل التقاطع بسيارة الدورية فاصطدم بمركبة المملوكة لزوجها والتي كانت برفقته وقضت مجددا برفض الدعوى.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المواطنة عبر دفاعها المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدة ان الادعاء العام اسند الى العسكري المتهم انه تجاوز الاشارة الحمراء ودخل التقاطع بسيارة الدورية المملوكة للمدعى عليه الاول فاصطدم بمركبة المجني عليه وتسبب عن غير قصد في اصابة مرافقته المدعية مما نتج عنه اصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وقيدت تلك الواقعة بالجنحة وقضي فيها بإدانة العسكري عن التهمة المسندة اليه وصار نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف، واذ كان ذلك وكانت المركبة اداة الحادث بحراسة وكيل وزارة الداخلية بصفته وقد نتج عن الحادث اصابة المدعية بكسر وعدة كدمات وتكبدت مصاريف علاج وقاست الم الاصابة ما يترتب معه مسؤولية المدعى عليهما عن تعويضها.

واضاف القطان أن حق الانسان في الحياة وسلامة جسمه هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليها، فان المساس بسلامة الجسم بأي اذى من شأنه الاخلال بهذا الحق وله الحق في التعويض عن الضرر المادي والتعويض عن الاصابة في هذا لما يمنح من القضاء للمصاب بتعويض تقدره المحكمة من عناصر الضرر الاخرى ومنها الضرر المادي الناتج عن العجز الناجم عن الاصابة والكسب والتعدي على سلامة الجسم.

