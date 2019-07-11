أول النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس الأربعاء وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان يرافقه أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومجلس إدارة شركة بورصة الكويت ورئيس الشركة الكويتية للمقاصة.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحافي أن الروضان قدم والوفد المرافق خلال اللقاء عرضا وشرحا لكل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية والتي توجت بترقية بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة (مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال) للأسواق الناشئة (ام. اس. سي. آي).

بدوره أشاد الغانم بكل الجهود التي بذلت من الجهات والقطاعات المعنية والتي أسفرت عن هذا الإنجاز الذي يصب في صالح ترسيخ مكانة الاقتصاد الكويتي وتعزيز الثقة به كخطوة مهمة من خطوات كثيرة لجعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا في المنطقة.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ونائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عثمان العيسى وعضوا مجلس المفوضين خليفة العجيل وعبدالمحسن المزيدي.

كما حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت احمد الثنيان وعضو مجلس إدارة شركة البورصة طلال البحر والرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف محمد العصيمي ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة صالح السلمي والرئيس التنفيذي للشركة خلدون الطبطبائي.

كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس الاربعاء سفير جمهورية كازاخستان لدى الكويت الماس عبدرامانوف وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وحضر اللقاء عضو مجلس الأمة النائب صلاح خورشيد.

وبعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس الاربعاء ببرقية تهنئة إلى كل من رئيسة مجلس الشيوخ في كومنويلث جزر البهاما كاثرين فوربيس سميث ورئيس المجلس الوطني هالسن مولتري وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

