أول النهار

كوالالمبور- «كونا»: بحث وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السابعة في مجلس الامة أمس الاربعاء مع البرلمان التايلندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السابعة في مجلس الامة لتايلند والتي بدأت اليوم «أمس» وتستمر ليومين.

وقال بيان صادر عن الوفد انهم التقوا في مقر البرلمان التايلندي برئيس مجلس النواب التايلندي شوان ليكفاي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية التايلندية- الكويتية وعضو مجلس النواب التايلندي وان محمد نور.

واضاف البيان ان الوفد قدم دعوة من رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الى رئيس مجلس النواب التايلندي لزيارة الكويت.

واجرى الوفد عددا من اللقاءات في البرلمان التايلندي حيث تطرقوا الى تعزيز وتبادل المصالح بين البلدين وفي مقدمتها تقديم التسهيلات للمرضى الكويتيين وخفض نفقات العلاج وزيادة الصادرات الزراعية التايلندية للكويت وزيادة العمالة التايلندية المتخصصة والماهرة.

وناشد الوفد لجنة الصداقة البرلمانية التايلندية- الكويتية بالاهتمام والاسهام في حل مأساة مسلمي الروهينغيا في ميانمار التي تقع ضمن دول الجوار لمملكة تايلند وذلك باعتبارها قضية انسانية من الدرجة الاولى.من جهته اكد رئيس الوفد الكويتي علي الدقباسي اهمية هذه الزيارة بعد انتخاب البرلمان التايلندي الجديد مشيرا الى اهتمام الكويت بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

واشاد بجهود سفير الكويت لدى تايلند عبدالله الشرهان في تسهيل مهمة الوفد البرلماني.من جانبه اكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التايلندية- الكويتية وان محمد نور اهمية الدفع باتجاه تعزيز التبادل التجاري بين الكويت وتايلند, معربا عن تقديره للدور الانساني الذي تقوم به الكويت في تعزيز الامن والسلم الدوليين.

بدوره، اشاد النائب خالد الشطي بالتجربة التايلندية في تعزيز قيم التسامح الديني في المجتمع التايلندي.

ويضم الوفد الى جانب الدقباسي والنائب الشطي كلا من احمد بهبهاني وفاطمة القزويني من ادارة المنظمات البرلمانية الدولية في الامانة العامة لمجلس الامة.

