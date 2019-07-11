الأولى

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالجهود التي بذلت من الجهات والقطاعات المعنية لترسيخ مكانة الاقتصاد الكويتي وتعزيز الثقة به كخطوة مهمة من خطوات كثيرة لجعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الغانم في مكتبه امس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان يرافقه أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومجلس إدارة شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة ، حيث قدم الروضان والوفد المرافق عرضا وشرحا لكل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية والتي توجت بترقية بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة (مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال) للأسواق الناشئة .

حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ونائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عثمان العيسى وعضوا مجلس المفوضين خليفة العجيل وعبدالمحسن المزيدي.

وحضر كذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت احمد الثنيان وعضو مجلس إدارة شركة البورصة طلال البحر والرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف محمد العصيمي ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة صالح السلمي والرئيس التنفيذي للشركة خلدون الطبطبائي.

