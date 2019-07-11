الأولى

أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ان تطبيق سياسة التكويت بالوظائف لن يؤثر على اوضاع العمالة المصرية في الكويت، مشددا على ان كل ما يتردد من حين لآخر عن استغناء الكويت عن العمالة المصرية مقابل الاستعانة بجنسيات اخرى مجرد اشاعات.

وقال سعفان في حوار مع النهار (طالع ص 19 ) ان تفعيل منظومة الربط الالكتروني بين البلدين سيتم قريبا، مشيرا الى ان هدفها هو القضاء على عقود العمل الوهمية واستقدام عمالة مصرية مدربة وفقاً للتخصصات الكويتية المطلوبة.

وتابع نحترم اي اجراء تنظيمي لسوق العمل الكويتي، وهذا القرار لن يحد من العمالة المصرية بالكويت، ويتماشى ايضاً مع منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.

واضاف سعفان ان اوضاع العمالة المصرية بالخليج مستقرة ولا توجد شكاوى او ازمات تواجههم رافضا بشدة ما يردده البعض عن ضعف العامل المصري قائلا ان العامل المصري يعد الأفضل على مستوى العالم اجمع وما فعله بقناة السويس الجديدة تلبية لدعوة الرئيس السيسي بالانتهاء منها خلال عام، اكد هذا الأمر. واوضح سعفان ان تراجع معدلات البطالة في مصر الى 8.1% خلال الربع الأول من العام الحالي يرجع الى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وزيادة ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات التي وفرت آلاف فرص العمل للشباب المصري ما دفع كثيرا منهم الى التخلي عن فكرة الهجرة.

واكد سعفان ان العلاقات المصرية - الكويتية قوية وتاريخية، وتعد نموذجا لطبيعة العلاقات البينية بين جميع الدول العربية، مشيرا الى ان مستقبل العلاقات بين الدولتين مشرق، لافتا الى ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهما الدور الأكبر في تعميق العلاقات بين البلدين، وقد انعكست بالطبع على استقرار اوضاع المصريين سواء مقيمين او عمالة.