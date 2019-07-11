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واشنطن- فيينا- الوكالات: اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس أن العقوبات على ايران سيتم تشديدها قريبا في شكل كبير، وذلك بعدما اوردت ايران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي فيما اتهمت الولايات المتحدة خلال اجتماع الوكالة الدولية للطارقة الذرية ايران برفع مستوى التخصيب لـابتزاز اموال المجتمع الدولي.

وكتب ترامب على تويتر ايران تخصب اليورانيوم سرا منذ وقت طويل، في انتهاك كامل لاتفاق الـ150 مليار دولار الفظيع والذي توصل اليه وزير الخارجية الاميركي الاسبق جون كيري وادارة الرئيس السابق باراك اوباما، في اشارة الى الاتفاق النووي الايراني الذي انسحبت واشنطن منه العام الفائت. واضاف سيتم قريبا تشديد العقوبات، في شكل كبير. من جهة ثانية، أعلنت الولايات المتحدة، أمس أن انتهاكات إيران للاتفاق النووي محاولة للابتزاز وحذرت طهران من أنها تعزل نفسها، لكنها أكدت استعدادها للحوار. وذكر بيان أميركي أمام اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه ليس هناك سبب معقول يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي ولا توجد طريقة لقراءة هذا على أنه أي شيء سوى محاولة فظة وواضحة لابتزاز أموال من المجتمع الدولي. وتابع ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل. لقد أوضحت الولايات المتحدة أننا منفتحون على التفاوض دون شروط مسبقة، وأننا نقدم لإيران فرصة للتطبيع الكامل للعلاقات.

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعاً طارئاً ومغلقاً لمجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية الذرية، لبحث تجاوزات إيران للسقف الذي حدده الاتفاق النووي. وذكر تقرير لخبراء الوكالة أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67% -وهو المستوى المحدد بموجب الاتفاق- إلى 5%.

وأجرى المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في طهران امس في إطار المساعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي والبحث عن وسيلة لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية وواشنطن.