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أعلنت وزارة التربية امس تعاقدها مع 342 معلما ومعلمة من فلسطين لسد احتياجات الوزارة في عدد من التخصصات.

وقال الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان في تصريح صحافي إنه من المتوقع وصول المعلمين والمعلمات من فلسطين الى الكويت منتصف أغسطس المقبل لمباشرة عملهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار الى أن مهمة البعثة الكويتية للتعاقد الخارجي في فلسطين تكللت بالنجاح اذ وقع الاختيار على مجموعة من المعلمين بناء على الأفضل والأكثر كفاءة للمساهمة في تطوير العملية التعليمية. وأوضح أنه تم قبول 62 معلمة و55 معلما لمادة الرياضيات و25 معلمة فيزياء و85 معلما للغة الانجليزية و71 لمادة العلوم و4 للغة الفرنسية و40 معلمة تربية بدنية ليبلغ إجمالي عدد المعلمين 215 فيما بلغ إجمالي عدد المعلمات 127.