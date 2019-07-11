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اعلنت وزارة الاوقاف قبول جميع المتقدمين الذين سجلوا في نظام الحج الميسر الخاص بالكويتيين. وقال وكيل الوزارة فريد عمادي في تصريح صحافي امس: اما فيما يتعلق بالحج منخفض التكاليف الخاص بالحجاج من أبناء فئة البدون المخصص لهم 1000 مقعد فقد تم تسجيل نحو 7 آلاف حتى مساء الثلاثاء بعد أن تم فتح التسجيل عبر رابط إلكتروني لمدة أسبوع، وسيتم قبول 1000 فرد منهم وفق شروط وضوابط معينة على أن يتم قبول الباقي في السنوات المقبلة.

واضاف: إن هناك العديد من النصائح والإرشادات الصحية التي تحرص الوزارة على تقديمها للحجاج ويجب عليهم مراعاتها قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة و أثناء أدائهم المناسك. واشار الى انه تم تشكيل لجنة طوارئ تضم الجهات المعنية المشاركة في بعثة الحج ستكون مهمتها التدخل السريع وتقديم الحلول في حال وقوع أي مشكلة لحجاج الكويت.