الأولى

أعادت محكمة التمييز أمس لقب دوري الدرجة الممتازة لموسم 2016-2017 إلى القادسية باحتساب نقاط مباراة الكويت مع العربي التي أقيمت في 18 نوفمبر من العام 2016 لصالح الأخير، وبذلك يصبح رصيد الأبيض 66 نقطة مقابل 67 نقطة للقادسية الذي سيزيد عدد ألقابه إلى 18 لقباً مقابل 16 للعربي و14 للكويت.

وقضت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الرفاعي بقبول طعنين شكلا وموضوعا من عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية فاروق العوضي ضد الممثل القانوني لنادي الكويت ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بصفته، وبالغاء حكم الاستئناف المتمثل في رفض قرار وزير الشباب الذي الغى قرار اللجنة الاولمبية باعتماد فوز نادي الكويت على العربي 2-1.

وانتهت مباراة الأبيض مع الأخضر التي أقيمت في القسم الأول على ستاد صباح السالم بفوز الكويت بنتيجة 2-1، لكن العربي تقدم باحتجاج على مشاركة مدافع الكويت فهد الهاجري الذي حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة الفريق مع كاظمة في مسابقة كأس ولي العهد ونال عقوبة من لجنة الانضباط بالإيقاف مباراة واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد. وظلت أزمة النقاط الثلاث مستمرة حتى وصلت إلى المحاكم المدنية قبل أن يصدر أمس قرار محكمة التمييز باحتساب النقاط الثلاث لصالح العربي، وذهاب اللقب إلى القادسية.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستئناف الأسبق د عادل بهبهاني إن حكم محكمة التمييز الصادر يعني عودة النقاط الثلاث إلى العربي وبالتالي تتويج القادسية باللقب وهو نفس القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف التي كان يرأسها عند حدوث المشكلة.

من ناحيته، أبدى عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية فاروق العوضي سعادته بالحكم، متوجهاً بالشكر إلى المحامي محمد المعتوق الذي تولى القضية منذ عامين تقريباً.

وأكد العوضي الذي دخل في القضية كخصم متضرر وقدم طعناً ضد الممثل القانوني لنادي الكويت، وضد وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، أنه قام بالدور الذي يجب عليه القيام به كونه أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي القادسية، بالإضافة إلى أنه أحد مشجعي الأصفر ويهمه بالمقام الأول المحافظة على حق النادي في التتويج بالبطولات، وقال: قمت بدوري تجاه النادي الذي انتمي إليه.