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طهران- الوكالات: دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس الى وقف الضغوط الخارجية الممارسة ضد بلاده قبل التحدث عن التفاوض بشأن تنفيذ الاتفاق النووي وتقليص طهران تعهداتها النووية. وقال ظريف في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان «التفاوض لايمكن مطلقا مع استمرار الضغط ويجب وقف الضغوط والارهاب الاقتصادي ضد ايران وبعد ذلك يمكننا التحدث عن تنفيذ الاتفاق النووي».

وبشأن اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة تطورات الاتفاق النووي أجاب ظريف انه من الملفت أن الولايات المتحدة التي «انتهكت ومزقت الاتفاق النووي تدعو مجلس الحكام الذي لا دور له الا في اطار بنود الاتفاق النووي لعقد مثل هذا الاجتماع».

في غضون ذلك، اجرى المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في طهران أمس في إطار المساعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والبحث عن وسيلة لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية وواشنطن. وعقد إيمانويل بون قبل ظهر امس اجتماعاً مع الأميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قبل أن يلتقي ظريف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إن مهمة المستشار الفرنسي تكمن في «محاولة فتح مساحة النقاش لتجنب أي تصعيد لايمكن السيطرة عليه بل حتى وقوع حادث». وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «نرحب [بالمبادرة الفرنسية] لأن الفرنسيين أطراف في [الاتفاق] ونعتبر جهودهم جزءًا من واجبهم لإبقائه حياً».

وفي هذا السياق قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ «فادحا» بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية.

الى ذلك دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتيف الى ضمان مصالح ايران والتركيز على دورها في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء لافرنتيف الذي بدأ زيارة الى طهران مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» عن لافرنتيف قوله انه «لا يمكن الحصول على أمن اقليمي فاعل ومستدام دون ضمان مصالح ايران والتركيز على دورها في المنطقة».

على صعيد متصل أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أمام مجلس الأمن الدولي أنّ العقوبات الاقتصادية الأميركية على بلاده تقوّض الجهود التي تبذلها لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقال الدبلوماسي الإيراني خلال جلسة لمجلس الأمن حول تهديدات السلم الدولي والعلاقات بين الإرهاب والجريمة المنظمة «نحن مصمّمون على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهابيين ومهرّبي المخدّرات».

