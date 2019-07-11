عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد ان الولايات المتحدة تعمل على مبادرة لتشكيل تحالف عسكري يهدف لحماية المياه الاقليمية قبالة اليمن وايران. وذكر دانفورد للصحافيين انه ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة مارك اسبر يتواصلون حاليا مع عدد من الدول لتحديد امكانية تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

واضاف «من المحتمل تحديد الدول التي تتمتع بالارادة السياسية لدعم هذه المبادرة خلال الاسبوعين المقبلين قائلا «سنعمل بشكل مباشر مع الجيوش والقوات العسكرية لتحديد القدرات المطلوبة لدعم ذلك».واوضح المسؤول الاميركي ان طبيعة التحالف وحجمه في طور المناقشة حاليا مبينا ان دور واشنطن يشمل توفير الوعي بالمجال البحري والمراقبة.

في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن بدء المشاورات حول إمكانية مد أنابيب لنقل النفط عبر سورية والأردن بعد تزايد التهديدات على الملاحة في مضيق هرمز. وأكد عبد المهدي أن «أي عرقلة لصادرات النفط عبر مضيق هرمز ستشكل «عقبة كبيرة» أمام اقتصاد العراق، خاصة وأنه يعتمد بشكل رئيس على واردات النفط. وأبلغ عبد المهدي الصحافيين أن حكومته تدرس خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات تعطل محتملة، بما في ذلك البحث عن مسارات بديلة لصادرات النفط.

وكانت إيران قد هددت مراراً بإغلاق مضيق هرمز، المصب الضيق للخليج العربي والذي يمر عبره يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

