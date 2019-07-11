عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: قدم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش استقالته امس بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس الاميركي إثر نشر مذكرات دبلوماسية مسربة وجه فيها انتقادات لاذعة لدونالد ترامب.

وكتب السفير البريطاني في رسالة استقالته «منذ تسريب الوثائق الرسمية القادمة من هذه السفارة أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي كسفير»، موضحا أن «الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي ان أواصل دوري كما أرغب». وكان ترامب أكد بعد التسريبات أنه لن يجري «أي اتصال» مع السفير كيم داروش.

وكتب الدبلوماسي «اعتقد انه في الظروف الراهنة، المسار الواجب اتباعه هو إفساح المجال أمام تعيين سفير جديد».

وعبرت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي التي انتقدها ترامب بحدة بعد تأييدها لسفير بلادها عن أسفها لقرار الدبلوماسي.وقالت خلال جلسة المساءلة الأسبوعية لمجلس العموم «من المؤسف جدا أن يكون رأى أنه من الضروري أن يترك منصبه كسفير في واشنطن» وأضافت أن «حكومة جيدة مرتبطة بقدرة الموظفين الرسميين على إعطاء نصائح صريحة وكاملة وأريد من كل موظفينا أن تكون لديهم الثقة اللازمة للقيام بذلك».

من جهته، صرح زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن «آسف أنا أيضا لاستقالة كيم داروش» داعيا البرلمان إلى الوقوف إلى جانبه. وقال «أعتقد أنه قدم خدمة مشرفة ونوعية يجب شكره عليها». لكن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظا للفوز برئاسة حزب المحافظين وخلافة ماي على رأس الحكومة تجنب التعبير عن دعمه للسفير البريطاني في مناظرة تلفزيونية جرت مساء الثلاثاء مع منافسه وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت. وفتحت لندن تحقيقا لمعرفة المسؤول أو المسؤولين الذين سمحوا بنشر تقارير سرية نقلها كيم داروش ووصف فيها ترامب بأنه «غير مستقر» وغير كفوء» في صحيفة «ميل اون صنداي». ووصف الدبلوماسي الإدارة الأميركية أيضا بأنها «فريدة في اختلال عملها».

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ندد في تغريدة بما اعتبره كلاما «غير محترم وخطأ» قاله ترامب عن المملكة المتحدة ورئيسة وزرائها.وكتب ردا على الرئيس الاميركي أن «اصدقاء دونالد ترامب يتكلمون بصراحة وهذا ما سأفعله: هذه التعليقات عن رئيسة وزرائنا وبلادنا غير محترمة وخطأ». وكان ترامب وصف الثلاثاء السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش بـ «الغبي جدا»، من دون أن يوفر تيريزا ماي، حيث قال بشأنها «لقد قلت لها كيف يمكنها ان تبرم مثل هذا الاتفاق (بشأن بريكست) لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة. إنّها كارثة!».

وقال هانت موجها كلامه الى ترامب «لقد قلت بأن التحالف بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة هو أكبر تحالف في التاريخ، وأنا أوافق على ذلك».

