عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: قتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال على الأقل في قصف جوي طال مدينة جسر الشغور في شمال غرب سورية وأدى إلى خروج مستشفى عن الخدمة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وطبيب امس.

وتتعرّض منطقة إدلب ومناطق محاذية، التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد عسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

في غضون ذلك اعلنت وكالة انباء «الاناضول» التركية امس ان الجيش التركي ارسل تعزيزات عسكرية لوحداته المرابطة على الحدود مع سورية.

ونقلت «الاناضول» عن مصادر عسكرية قولها ان دفعة جديدة من الآليات العسكرية وصلت إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للأراضي السورية بهدف تعزيز قدرات الوحدات العسكرية التركية العاملة قرب الحدود.

ووفقا للمصدر فإن التعزيزات الجديدة وصلت منطقة «آقجه قلعه» التابعة لشانلي أورفا في فوج مكون من 20 مركبة عبارة عن شاحنات محملة بالذخيرة والدبابات ومدافع الهاون قادمة من قيادة اللواء 20 مدرعات وتم تسليم هذه التعزيزات لقيادة الفوج الثالث حدود بمنطقة «آقجه قلعة» ومن المنتظر القيام بنشرها بعدد من المواقع على خط الجبهة المتاخم للحدود السورية.

على الصعيد السياسي يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون جولة جديدة من المشاورات في دمشق في إطار مساعيه لتشكيل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية الهادفة الى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وكتب بيدرسون في تغريدة على حسابه على تويتر فور وصوله «سعيد بعودتي إلى دمشق أتمنى أن نتمكن من التقدم في العملية السياسية وأن تكون اللجنة الدستورية مدخلاً لها، وأن نجد طريقاً لإنهاء العنف في إدلب»، التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وأشار بيدرسون إلى استمرار العمل في قضية المعتقلين والمفقودين التي تعد من أكثر ملفات الحرب السورية تعقيداً. وقال بيدرسون للصحافيين لدى وصوله إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق «أتطلع للقيام بمناقشات بناءة حول كيفية دفع العملية السياسية قدماً وبالتحديد تشكيل اللجنة الدستورية».

