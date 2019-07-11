عربيات ودوليات

أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن العلاقات المصرية - الكويتية قوية وتاريخية، وتعد نموذجا لطبيعة العلاقات البينية بين كل الدول العربية، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقات بين الدولتين مشرق، لافتا إلى أن القيادتين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لهما الدور الأكبر في تعميق العلاقات بين البلدين، وقد انعكست بالطبع على استقرار أوضاع المصريين سواء مقيمين أو عمالة، مضيفا أن أوضاع العمالة المصرية بالخليج مستقرة ولا توجد شكاوى أو أزمات تواجههم.

وطمأن وزير القوى العاملة المصري، في حوار خاص لـ «النهار» العمالة المصرية بالكويت من تطبيق التكويت بالوظائف بأنه لن يؤثر على أوضاعهم المستقرة، موضحاً أن تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين ستتم قريباً وهدفها القضاء على عقود العمل الوهمية واستقدام عمالة مصرية مدربة وفقاً للتخصصات الكويتية المطلوبة. ونفى تماماً ما يردده البعض عن ضعف العامل المصري، قائلا إن العامل المصري يعد الأفضل على مستوى العالم أجمع وما فعله بقناة السويس الجديدة تلبية لدعوة الرئيس السيسي بالانتهاء منها خلال عام، أكد هذا الأمر فضلاً عن إنجازات المشروعات القومية العملاقة التي أقيمت بمصر خلال السنوات الخمس الماضية.وكشف وزير القوي العاملة المصري عن طلب بعض الدول العربية الاستعانة بالعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه لو كان هناك تراجع لإنتاجية وكفاءة العامل المصري فما كانت تلك الدول طلبته مرة أخرى.وأشار إلى أن تراجع معدلات البطالة إلى 8.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يرجع إلى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وزيادة ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات التي وفرت آلاف فرص العمل للشباب المصري.. وفي ما يلي نص الحوار:

بداية حدثنا عن أوضاع العمالة المصرية في الكويت؟

قبل أن أحدثك عن أوضاع العمالة المصرية بالكويت ، لابد أن نتحدث عن العلاقات القوية والتاريخية بين مصر والكويت والتي انعكست بالفعل على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين هناك إضافة إلى القيادة الحكيمة من زعيمي البلدين سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس السيسي، كما أن أوضاع العمالة المصرية بالخليج بشكل عام، والكويت بشكل خاص مستقرة ولا توجد أزمات حالية تواجه عمال مصر بالكويت، والكويت من أكثر دول الخليج التي نجد معها تفاهما كبيراً في ملف العمالة. وأؤكد أن كل ما يتردد من حين لآخر عن استغناء الكويت عن العمالة المصرية مقابل الاستعانة بجنسيات أخرى مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق فلا يوجد استغناء كويتي عن العمالة المصرية، بل على العكس هناك طلب على العمالة المصرية بدول الخليج وهو ما يؤكد جودة وإنتاجية العامل المصري الذي يعد واحداً من أفضل العمالة بالعالم وليس بدول الخليج فقط.

أين وصلتم في تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني مع الكويت.. ومتى سيطبق فعلياً؟

وقعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع الكويت لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية للعمالة المصرية واستقدام العمالة الفنية المطلوبة وحسب التخصصات والمنظومة ستفعل قريبا عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حالياً لإزالة أي معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وهل هناك ربط إلكتروني مصري مع دول أخرى؟

نعم يوجد ربط مع الأردن، ونمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج. وأؤكد أن نظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.

ونهدف معرفة المهن المتطلبة في أسواق الدول التي سيتم الربط معها، لتتم العملية بيسر وسهولة والقضاء على المتاجرين بأحلام الشباب وآمالهم، كما أنه جار الاتفاق مع السعودية والإمارات علي الربط مع الوزارة. وأؤكد أن جميع أمور العمالة المصرية في الخارج في تحسن وأنها اختلفت للأفضل خلال الثلاث السنوات الماضية، وأطالب جميع العمال المصريين بالخارج، عند حدوث أي مشكلة بالتوجه فورًا للسفارة المصرية، والمستشار العمالي، لعرض الأمر لبحث كيفية حل الموضوع محل الخلاف، وأن تكون عندهم هذه الثقافة بأخذ المبادرة والذهاب للسفارة والمكاتب العمالية لمعرفة كل المشكلات والعمل على حلها. والحكومة حريصة تماما على متابعة أوضاع عمالنا بالخارج من خلال أكثر من وزارة سواء كانت وزارة القوى العاملة، أو وزارة الخارجية، أو وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأدعو جميع العمال إلى عدم ارتكاب أي مخالفة ونحن مع العامل المصري نساعده في أي مكان في العالم.

لكن ألا تخشى وجود تعارض لتطبيق تلك المنظومة مع نظام الكفيل بالكويت؟

لايوجد أي تعارض على الإطلاق بين تطبيق تلك المنظومة وبين نظام الكفيل المتبع في دول الخليج ومنها الكويت في التعامل مع العمالة المصرية لأن المنظومة إجراء تنظيمي لاستقدام عمالة مدربة ذات خبرات حسب كل التخصصات المطلوبة وبما يتماشي مع سوق العمل وذلك للقضاء على أي عقود وهمية .

كيف تنظرون لقرار «تكويت» الوظائف بالحكومة؟

نحترم أي إجراء تنظيمي لسوق العمل الكويتي، وهذا القرار لن يحد من العمالة المصرية بالكويت، ويتماشى أيضاً مع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

عمالة مصرية كثيرة تنتظر المشاركة في إعمار دول عربية مثل ليبيا وسورية والعراق..كيف استعددتم لهذا الأمر؟

هذا الأمر سيكون بالتنسيق بين جهات ووزارات الدولة المصرية وليس وزارة القوى العاملة وحدها لأنه متعلق بتأمين المنشآت والمواقع التي سيعمل بها المصريون خارج مصر في كل من ليبيا وسورية والعراق، وخلال مشاركتي في مؤتمر العمل العربي الذي عقد أخيراً بالقاهرة، فكل وزراء العمل العربي الذين التقيت بهم أشادوا بالعمالة المصرية وطلبوا الاستعانة بها وبخبراتها، وهو ما يؤكد أن العامل المصري أفضل العمال في العالم على الإطلاق، وكل وزراء العمل أعلنوا صراحة ثقتهم في العامل المصري وقدراته. ونحن نستعد بمنظومة تدريب كبيرة ولذلك أطلقنا 2019 عام التدريب، لكي تكون الدافع لكي يتعلم ويُكسب نفسه مهارات شخصية لكي يكون مؤهلًا للعمل في الدول الأوروبية والإفريقية، ونعمل جاهدين على إخراج عمالة مؤهلة ومدربة جيدا لتوفير فرص عمل ليس بالداخل ولكن نسعى لتوفير فرص عمل بالخارج مما يحتم علينا إعدادهم بشكل جيد.

لماذا تفضل الدول العربية العمالة المصرية على غيرها؟

معطيات كثيرة حدثت على أرض الواقع شاهدها العالم كله، ولا أبالغ إن قلت لك إن الإنجاز الكبير والرقم القياسي الذي ضربه العمال المصريون في سرعة إنجاز إنشاء قناة السويس الجديدة تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانتهاء منها خلال عام، في الوقت الذي أكدت فيه كل التقارير الدولية استحالة إنجاز إنشاء القناة في هذه المدة القصيرة، أعطى رسالة للعالم كله أن العامل المصري أقوى وأفضل عامل في العالم، وأنه يتمتع بقدرات خارقة لا تتوافر في أقرانه من عمال باقي دول العالم، فضلاً عن إنجازات المشروعات القومية العملاقة التي أقيمت بمصر خلال السنوات الخمس الماضية.

هل لديكم إحصائية عن حجم المشروعات التي نفذتها العمالة المصرية بالداخل حتى الآن؟

الدولة المصرية رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الستة التالية منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020، وتمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه حتى ديسمبر 2018 في نحو 9039 مشروعاً بنسبة تنفيذ تجاوزت 54 % من الخطة المستهدفة، وحققت هذه المشروعات آلاف فرص العمل.

هل لديكم حصر لفرص العمل التي تم توفيرها للعمالة المصرية بالخارج؟

بلغ عدد فرص العمل التي تم شغلها بالخارج خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة منها 344 ألفا و926 تعاقدات شخصية، و20 ألفا و725 تجديد إجازات، و3005 إعارات، كما بلغت فرص العمل طبقا للنوع 357 ألفا و590 ذكور، و11066 إناث، وطبقا للمؤهلات 109 ألاف و652 مؤهلاً عالاً، و19 ألفا و565 فوق متوسط، و141 ألفا و989 و141 ألفا و989 مؤهلاً متوسطاً، و97 ألفا و450 بدون مؤهل، وذلك طبقا لتصاريح العمل الصادرة من وزارة الداخلية .

هل ستندرج قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والحد الأدنى للمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي على عمال القطاع الخاص؟

الدولة بكل قياداتها حريصة على توفير حياة كريمة للعمالة المصرية، ونحن كوزارة للقوى العاملة ننتظر حتى تقوم الدولة بتطبيق القرارات والمقرر لها الشهر الجاري، لندرس الطريقة والآلية والمحاور التي في ظلها سنقوم بمخاطبة القطاع الخاص والاتفاق معه على زيادة الأجور، في ضوء ما سيتم تطبيقه في القطاع الحكومي.

كيف تضمن الحكومة التزام مؤسسات القطاع الخاص بما ستطرحه الحكومة بشأن هذه الزيادة؟

الأمر بخصوص زيادة أجور العمال في القطاع الخاص يحتاج إلى نظرة متأنية، تتحقق فيها مصالح كل أطراف العملية الإنتاجية المكونة من العامل والمنشأة والحكومة، ولا بد من أن نضع في الحسبان أن منظومة العمل في القطاع الخاص تربطها وتتعلق بها مصالح متعددة ومتفاوتة لكنني أعد كل العاملين في القطاع الخاص أن وزارة القوى العاملة سيكون لها دورا أكبر، ونقوم حالياً بالتنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين، والاتحادات العمالية المعنية لوضع أطر لتحقيق الاستفادة القصوى للعامل المصري، في ظل القرارات المهمة للرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور وإقرار العلاوات الخاصة.

البعض من أصحاب الشركات والمصانع أكدوا أن ارتفاع أسعار الطاقة وراء تعثر شركاتهم وتسريح العمالة مؤخراً بسبب الخسائر..ماردكم؟

مجرد مبررات واهية لبعض أصحاب المصانع والشركات، يحاولون إيهام المجتمع أنهم يخسرون بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة، وهى مزاعم ليس لها أصل على أرض الواقع، بعدما أثبتت التقارير الدولية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، أن القرارات الاقتصادية والإجراءات الإصلاحية التي تطبقها مصر صحيحة 100 %.

من وجهة نظرك لماذا يزعمون ذلك؟

طلبت من بعض من روجوا أنهم يخسرون أن يتيحوا لنا الاطلاع على الميزانيات ورفضوا وتهربوا، لأنهم يعلمون أن المكاسب والأرباح التي حققوها بعد سنوات طويلة من نشاط منشآتهم، أصبحت تغطي رأس المال المدفوع، وبالتالي النفقات والمصروفات لاتتجاوز 20% من صافي الأرباح المحققة.

لاحظنا أخيراً تراجعا كبيراً لكوارث الهجرة غير الشرعية ما أسباب تقلص هذه الظاهرة؟

المشروعات القومية الكبيرة التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الخمس الماضية والجاري تنفيذها وبلغ عددها 15 ألفاً و300 مشروع قومي، جذبت أيدي عاملة كثيرة، ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل لكل الفئات والشباب من الجنسين، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف الكثيرة، كل هذه الفرص أعطت قناعة شخصية للشباب بالعزوف عن فكرة المغامرة بأرواحهم، وهو ما ساهم أيضاً في تراجع معدلات البطالة في مصر إلى 8.1 % خلال الربع الأول من العام الحالي 2019.

أين وصلت حملة «حماية» التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟

وزارة القوى العاملة هي الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائماً نصب أعينها، وحاولنا مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع وبعد إطلاق مبادرة الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة سارعت الوزارة بإطلاق حملة «حماية» خلال شهري فبراير ومارس 2018، وخلال الشهرين قامت مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر ما يقرب من 2,5 مليون عامل من هذه الفئة، وهذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعني بالعمالة غير المنتظمة.

شهدت الفترة الماضية توقف الكثير من شركات توظيف العمالة بالخارج.. لماذا؟

لدينا دور رقابي على تلك الشركات نقوم به، ونرصد جميع الشكاوى التي نتلقاها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على السماسرة، والقانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطاً من الشروط أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، إذ أنه نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2 % فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

هناك عمالة أجنبية كثيرة في مصر مثل العمل في البيوت والنظافة وفي الشركات والمكاتب الإدارية.. لماذا لا تقوم الوزارة بعمل قاعدة بيانات لها؟

هؤلاء دخلوا البلد كلاجئين، لذلك تجد عمالة من دول أفريقية كثيرة، وللأسف يعمل المئات منهم في البيوت والمكاتب كعمالة للخدمات ومسؤولية إعداد قاعدة بيانات لهم ترجع لعدة جهات والوزارة والبرلمان يدرسان قانوناُ للعمالة المنزلية، وهو يؤمن البيت المصري ويؤمن حقوق العامل عند صاحب العمل، وهنا ستقوم الوزارة بعمل قاعدة بيانات يستفيد منها صاحب العمل والعامل.

