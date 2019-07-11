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وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة المصرية، وحسمت المادة 21، بالتوافق الحكومي والبرلماني على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهراً، على أن تزداد لـ180 شهراً بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد. وتضمنت باقي الشروط لاستحقاق المعاش عدد من البنود أبرزها، بلوغ سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل. وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان سولاف درويش، أن الهدف من وضع مرحلة انتقالية هو عدم إرباك الموظفين الذين أوشكوا على الخروج للمعاش خلال السنوات القليلة المٌقبلة، وإتاحة الفرصة لغيرهم لترتيب أمورهم على الوضع والشروط الجديدة.

وقالت إنه سيستحق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة وانتهاء خدمة المؤمن عليه والعجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط، والعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

ويستحق أيضاً في حالة العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون ،وانتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50 في المئة من أجر أو دخل التسوية الأخير.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

