دوليه

اعتبر النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد الانكليزي بان الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن فريقه هي مجرد «كلام وكلاء».

وجاء كلام سولسكاير خلال معسكر الفريق في مدينة بيرث الأسترالية ردا على ما قاله مدير أعمال بوغبا، مينو رايولا الذي اعرب عن أمله في التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف بعد رغبة موكله بالرحيل عن النادي الإنكليزي الشمالي. وقال سولسكاير في مؤتمر صحافي امس: «لم نتلق أية عروض للاعبينا. الوكلاء يتكلمون دائما. نحن مان يونايتد وبالتالي لسنا مجبرين على بيع لاعبين». وأضاف: «عندما تكون في مان يونايتد تتوقع ان تبرز هذه الأمور (الشائعات) الى السطح خلال الصيف».

