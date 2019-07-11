دوليه

وقعت مجموعة beIN الإعلامية، منصة الرياضة والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة مع «قطر سبورتستك»، حاضنة الشركات الناشئة في قطاع الرياضة ومقرها الدوحة، وذلك بهدف دعم أفضل المشاريع الناشئة المبتكرة في قطاع الرياضات العالمية.

وستعمل مجموعة beIN مع «قطر سبورتستك» لتلبية متطلبات قطاع الرياضة الدائم التطور، وتزويد الشركات الناشئة الإبداعية بالإشراف والتمويل وفرص التعارف والتشبيك الضرورية لنموها ووصولها إلى المرحلة التالية من التطور. وستنضم مجموعة beIN في ذلك إلى عدد من شركاء «قطر سبورتستك» البارزين ومن بينهم بنك قطر للتنمية، واللجنة العليا للإرث والمشاريع، ومركز قطر للمال، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة أسباير زون. ويرتبط «قطر سبورتستك» مع شبكة «ستارتاب بوتكامب»، أكبر شبكة من البرامج المبتكرة والتي قامت بتسريع نمو أكثر من 700 شركة ناشئة في أنحاء العالم.

وستمنح الشراكة الجديدة برنامج «قطر سبورتستك» إمكانية الوصول إلى شبكة beIN في أنحاء العالم، حيث إن المجموعة تعمل حالياً في خمس قارات و43 بلدا. وفي المقابل فإن استثمار beIN في هذا البرنامج سيتيح لها إمكانية الوصول إلى أحدث المنتجات والأفكار المبتكرة في عالم الرياضة.

وبهذه المناسبة أكد يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية التزام المجموعة بتوفير أفضل تجربة مشاهدة ممكنة لعملائها. وقال «لتحقيق ذلك فإننا نسعى باستمرار لأن نكون في مقدمة التكنولوجيات والابتكارات الناشئة. وقطر سبورتستك هو مبادرة رائعة تقدم لأصحاب الأفكار المبتكرة المساحة والدعم اللازمين لنمو مشاريعهم، ونحن مسرورون للغاية ونتطلع إلى الفرص التي ستوفرها هذه الشراكة للشركات الناشئة في العالم، وكذلك لمجموعتنا وعملائنا في أرجاء العالم». ويقوم برنامج «قطر سبورتستك» باختيار 10 شركات ناشئة كل تسعة أشهر (دورة واحدة) من خلال برنامج مكثف يستمر ثلاثة أشهر يحظى بفضله المشاركون على تدريب خاص واستثمار دولي، ولوجستيات يومية، وفرصة التواصل مع شبكة دولية رفيعة من المستثمرين والشركات الشريكة في جميع أنحاء قطاع الرياضة.

وبعد ثلاثة أشهر من التسريع والتطوير المكثف في اسباير زون في الدوحة، تنتهي الدورة الأولى في الثاني من مايو بفعالية «يوم العرض» في ستاد خليفة الدولي. واستقطب برنامج «قطر سبورتستك» فرقاً دولية من سبع جنسيات حققت نمواً على المستوى الدولي، وعرضت حلولاً تتراوح ما بين انترنت الأشياء في قطاع الرياضة والأجهزة الملبوسة والمعدات، وتعزيز تجربة المشجعين، الرعاية الطبية الرياضية، والرياضة الالكترونية، والثقافة الرياضية، والسياحة الرياضية، وأداء وتحاليل الفرق، وتحسين تسيير المنشآت وإدارتها. وبهذا الصدد قال مدير برنامج «قطر سبورتستك» كوين بوسما: «نحن في غاية السرور بشراكتنا مع مجموعة beIN الإعلامية، الرائدة عالميا في الإعلام الرياضي والتي تمتلك شبكة عالمية لا مثيل لها. إن الشراكة مع هذه المجموعة التي تعتبر من أفضل جهات البث الرياضي المبتكر، يعزز موقع قطر سبورتستك القوي على الساحة الدولية. وبدعم beIN سنوفر لشركات الرياضة الناشئة المشاركة في البرنامج أفضل الخبرات العالمية والشبكات والإشراف في الرياضة والترفيه وتعزيز مكانة الدوحة كعاصمة رائدة في قطاع الرياضة».

