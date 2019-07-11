دوليه

بلغت الأميركية سيرينا وليامس الفائزة باللقب سبع مرات،الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في التنس للمرة الثانية عشرة في مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد فوزها على مواطنتها أليسون ريسك 6-4 و4-6 و6-3 اول من امس.

وأكملت الرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية باربورا ستريكوفا المربع الذهبي.واحتاجت سيرينا (37 عاما) الى 121 دقيقة لحسم المواجهة الأولى بينها وبين مواطنتها ريسك التي كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل الإثنين الماضي بإقصائها الأسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميا من الدور ثمن النهائي.وهو الفوز الـ97 لسيرينا في ويمبلدون وباتت على بعد فوزين من لقبها الكبير الـ24 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا).

وتلتقي سيرينا في دور الأربعة التشيكية باربورا ستريكوفا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا 7-6 (7-5) و6-1.

