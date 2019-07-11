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دوليه

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كاميني لا يفكر في الاعتزال


قال حارس الكاميرون الأسطوري كارلوس إدريس كاميني أنه لا يفكر بعد في اعتزال كرة القدم وأنه يملك القوة ليواصل المشوار. الحارس ذو الـ35 عاماً لم يستبعد أن تكون لديه فرصة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في تاريخه مع الأسود التي لا تقهر. وبالرغم من عدم ظهوره على أرض الملعب إلا أن كاميني كان ضمن تشكيلة الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مضيفاً محطة أخرى في مسيرته بعد مشاركته في نهائيات 2002، 2004، 2006 و2008.كاميني لعب غالبية مشواره في إسبانيا مع إسبانيول وملقا، ثم انتقل للدوري التركي مع فنربخشة.


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