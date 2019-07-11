دوليه

قال هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا إن الاتحاد الأفريقي «كاف» منح الأندية المصرية شهرا إضافيا من أجل القيد الأفريقي.

وينتهي القيد للأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 30 يوليو الحالي. وتابع: «الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة الأفريقية من الالتزام بتاريخ نهاية القيد للموسم الجديد». وأضاف: «كنا نأمل في أن يمتد القيد ليوم 5 أغسطس بالنسبة للأندية المصرية لكن المكتب التنفيذي وجد أن شهرا يعد كافيا من أجل ترتيب وتوفيق الأوضاع». وسبق وأصدر مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري بيانا أكد خلاله أنه قام بمخاطبة الكاف من أجل مد القيد الأفريقي ليوم 5 أغسطس استنادا لقرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي. وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة لمسابقة الدوري الممتاز ومن المقرر أن تنتهي المسابقة يوم 28 يوليو الحالي أي قبل يومين فقط من الموعد النهائي للقيد الأفريقي. ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلا 23 يوليو بينما تقام مواجهتي الزمالك مع الإسماعيلي والمقاولون مع الأهلي يوم 24 يوليو بدلا من 26 يوليو.

وتختتم مباريات الدوري المصري الممتاز بمواجهة الأهلي مع الزمالك يوم 28 يوليو على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

