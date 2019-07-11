دوليه

نفى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مجدي عبدالغني الاتهامات التي وجهت له عقب توديع المنتخب لكأس الأمم الأفريقية. وقال عبدالغني: «غير صحيح ما تردد حول منعي من السفر خارج مصر أو الاتجار بتذاكر أمم أفريقيا بالسوق السوداء أو حصولي على عمولة من التعاقد مع مدرب الفراعنة المقال خافيير أغيري». وأضاف: «لا يجوز تشويه سمعة الناس بهذه الطريقة وتلك الأمور في منتهى الغرابة وعارية تماما من الصحة وأتعرض لأكاذيب وظلم عبر وسائل الإعلام وبعض الأخبار وصلت لمرحلة قلة الأدب».

وواصل: «لم أكن أعرف أغيري ولست أنا من تعاقد معه حضرت لحظة التوقيع معه فقط ولم أكن على علم بموعد وصوله إلى مصر من الأساس».

وأشار إلى أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المستقيل هو من تعاقد مع أغيري، مشددا على أنه لم ير المدرب في حياته ولم يكن يعرفه من قبل.

وتابع: «يمارسون تلك الأمور ضدي عبر وسائل الإعلام لأنني أشهر مسؤول في مجلس الإدارة مع كامل احترامي لحازم إمام».

وعن خروج المنتخب من البطولة أوضح: «لم نكن جاهزين من الناحية الفنية والدولة بذلت قصارى جهدها ولم تبخل علينا بشيء سواء من ملاعب أو بنية أساسية ونجحت في تنظيم المسابقة في وقت قياسي».

وأشار إلى أن اختلاف توقيت بطولة كأس الأمم الأفريقية لم يكن مناسبا للمنتخب. وقال: «الهزيمة يتحملها الكثير لكني يأتي اللاعبون أولا ثم الجهاز الفني وأخيرا الاتحاد المصري لكرة القدم».

وأردف: «تمكن المنتخب من حصد الوصافة مع تكتيك هيكتور كوبر الذي اعتمد على الدفاع والحفاظ على نظافة الشباك ثم النظر إلى إحراز الأهداف وكان هذا التكتيك رائعا وأوصل مصر للنهائي وكأس العالم أيضا». وأكمل «لكن عندما أراد الشعب المصري رؤية كرة قدم جميلة للمنتخب قرر اتحاد الكرة الاستعانة بخدمات المكسيكي خافيير أغيري لكنه لم يحقق طموحاتنا لم يتسم الفريق بأكمله بالقتالية التي تجعله يصل إلى الأدوار النهائية».

