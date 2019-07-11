دوليه

يخوض منتخب الملاكمة اليوم ثالث لقاءاته الودية مع نظيره الأذربيجاني في معسكره التدريبي المقام منذ مطلع يوليو الحالي وحتى الحادي والعشرين منه في العاصمة الاذرية باكو استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس المقبل برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح.

وأشاد رئيس وفد المنتخب جابر حزام بالالتزام الكبير الذي يبديه اللاعبون خلال التدريبات اليومية وانضباطهم بتنفيذ التعليمات الفنية والإدارية، وأضاف الروح المعنوية في أفضل حالاتها لدى جميع اللاعبين، لاسيما وأن المشاركة هي الأولى لملاكمي الكويت بعد رفع الإيقاف الدولي، «والجميع يتطلع لهدف واحد وهو الصعود لمنصات التتويج لرفع علم وطننا عاليا في إحدى أهم البطولات الدولية ونأمل أن تكون بداية لانطلاق الملاكمة الكويتية».

وأكد جابر حزام أن المعسكر التدريبي يسير وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جهوزية ممكنة، كما سيتم استكماله بمعسكر داخلي حال عودة الفريق للبلاد وحتى بدء البطولة، مضيفا: «سيختار مدربو الأزرق أفضل 14 ملاكما عقب عودتنا من إجمالي 21 لاعبا، وهم من سيشاركون في جميع الأوزان بالبطولة الآسيوية، ونأمل تحقيق مراكز متقدمة رغم قوة المنافسة وخاصة في ظل مشاركة أفضل دول القارة مثل الهند والصين وكوريا وكازاخستان والفلبين، ونشكر الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا على توفير جميع السبل لأفضل مشاركة ممكنة».

من جهته أكد المدرب الوطني حامد زايد أن تدريبات المنتخب تقام على فترتين صباحية ومسائية، ويتخللها 6 لقاءات ودية موزعة على أيام المعسكر من أجل رفع المستوى الفني والبدني للملاكمين، وقال: «رغم ضيق الوقت وقلة خبرة اللاعبين لعدم مشاركتهم خارجيا منذ عدة سنوات بسبب الإيقاف إلا إننا لمسنا كفاءة عالية من الملاكمين خلال أول لقاءين مع منتخب اذربيجان المتميز دوليا، وهذا يدلل على جودة الملاكم الكويتي ومهارته العالية»، وشكر زايد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة على الثقة التي منحوها للمدرب الوطني باختياره وجاسم بوفتين وعبدالرحمن بشير وسعد الحجرف ليتولوا القيادة الفنية للمنتخب في البطولة الآسيوية، كما أشاد بالتعاون الكبير الذي أبدته الأندية وموافقة الفحيحيل والقرين والكويت والجهراء على إعارة المدربين الأربعة من أجل مصلحة المنتخب الوطني.

