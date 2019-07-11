دوليه

اعتذر عمر وردة لاعب منتخب مصر للجماهير بعد الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية. وتعهد وردة ببذل قصارى جهده بالفترة المقبلة للمساعدة في عودة الفراعنة للطريق الصحيح. وقال وردة: «أعتذر بشدة لجميع المصريين عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن ولا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حزننا الحقيقي على الحزن والأسى الذي تشعرون به». وأكمل لاعب باوك اليوناني: «أنتم تستحقون أفضل بكثير مما شاهدتم وأتحمل وأقدر مدى حزنكم الشديد وأعد ببذل قصارى جهدي لإسعادكم مرة أخرى وسنعود أقوى وأذكى وأشجع مما سبق لإسعادكم ولتشريف بلادنا العظيمة مصر». وكان المنتخب ودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0). يذكر أن وردة استبعد من معسكر المنتخب بسبب واقعة غير أخلاقية قبل أن يتم تخفيف عقوبته ليشارك في دور الـ16 الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض للقرار.

