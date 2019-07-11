محلية

خلال لقاء سمو الامير حفظه الله مع الاسرة الرياضية بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي تفضل سموه بالعبارة التالية : «تعلموا من الأخطاء السابقة.. وأنا سندكم في أي شيء تبونه من الحكومة ... تعالوا عندي وأنا أكلم لكم أي واحد في الحكومة... فنحن بحاجة أن ننهض بالرياضة». سانده أيضاً سمو ولي العهد بعبارة : «اعملوا بروح الفريق الواحد».

هذا أمر من القيادة العليا بالدولة ولا تحتاج لترجمة أو تفسير من قبل من لديه قرار لدعم الرياضة في الحكومة، فمشكلتنا الرياضية تقع في الأساس في عملية الصرف المالي لدى المحاسبين أو من يضع أو يناقش الشؤون الرياضية المالية حيث كنت سابقاً أناقشهم عندما كنت عضواً في مجلس إدارة الهيئة سابقاً. وأعتقد أن أسلوب نقاشهم مازال نفسه لم يتغير لأنهم غير مطلعين على كيف أن الرياضة تطورت وأصبحت صناعة وتجارة وليست «طمباخية ولعب شوارع»! لان خبرتهم المالية في الشؤون الرياضية تعتمد على أن يكون هناك إنجاز لكي أقدم أو أزيد الدعم المالي؟ وتناسوا أن الإنجاز الرياضي لا يأتي إلا بتوفير عوامل تحقيق الإنجازات، فحذاء كرة القدم كان ثمنه ستة إلى عشرة دنانير في الزمن الجميل ولكن الآن أرخص حذاء كرة قدم الآن قيمته تعادل أربعين دينار والأغلى يقدر باكثر من مئة وعشرين ديناراً... الخ من الأدوات الرياضية الأخرى في مختلف الألعاب الرياضية.

إذاً فعلى الحكومة أن تقنع من يكلف بمناقشتنا في احتياجاتنا المالية الرياضية بأن تعين لجنة متخصصة من قيادات المالية وهيئة الرياضة واللاعبين ومن الهيئات الرياضية الأهلية ممثلة بالأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية لوضع الميزانيات المطلوبة للنهوض بالرياضة كما أمر العود» بذلك. فليس المطلوب أن نذهب له في كل مرة نواجه عقبات من المراقبين الماليين فسمو الأمير لديه ما يشغله في أمور الدولة وإن كان لا ينزعج من مقابلة أي رياضي لديه مشكلة مع... من أعضاء الحكومة! هذه المقالة هي تفسير لما ذكره سمو الأمير أو مسج أو واتس آب أو فيس بوك او تويتر لوزير... ووزير... ومدير.... ورئيس لجنة... ورئيس نادي... أو رئيس اتحاد... وللشيخ فهد ناصر الصباح....

والله من وراء القصد.

