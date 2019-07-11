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أعادت محكمة التمييز أمس لقب دوري الدرجة الممتازة لموسم 2016-2017 إلى القادسية باحتساب نقاط مباراة الكويت مع العربي التي أقيمت في 18 نوفمبر من العام 2016 لصالح الأخضر، وبذلك يصبح رصيد الأبيض 66 نقطة مقابل 67 نقطة للقادسية الذي سيزيد عدد ألقابه إلى 18 لقباً مقابل 16 للعربي و14 للكويت. وانتهت مباراة الأبيض مع الأخضر التي أقيمت في القسم الأول على ستاد صباح السالم بفوز الكويت بنتيجة 2-1، لكن العربي تقدم باحتجاج على مشاركة مدافع الكويت فهد الهاجري الذي نال بطاقة حمراء خلال مباراة الفريق مع كاظمة في مسابقة كأس ولي العهد ونال عقوبة من لجنة الانضباط بالإيقاف مباراة واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

وظلت أزمة النقاط الثلاث مستمرة حتى وصلت إلى المحاكم المدنية قبل أن يصدر أمس قرار محكمة التمييز باحتساب النقاط الثلاث لصالح العربي، وذهاب اللقب إلى القادسية. وكانت الجولة الأخيرة من المسابقة التي أقيمت يوم 25 مايو 2017 شهدت فوز الكويت على السالمية بنتيجة 2-1 في ستاد نادي الكويت، والقادسية على خيطان بنتيجة 4-0 على ستاد محمد الحمد، ورغم تتويج الكويت باللقب إلا أن القدساوية توجوا أنفسهم باللقب على اعتبار أنهم الأحق به.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستئناف الأسبق د.عادل بهبهاني إن حكم محكمة التمييز الصادر يعني عودة النقاط الثلاث إلى العربي وبالتالي تتويج القادسية باللقب وهو نفس القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف التي كان يرأسها عند حدوث المشكلة.

وقال بهبهاني: «حكم التمييز في النقاط الثلاث ألغى جزئياً الحكم المطعون فيه وهو إلغاء قرار الوزير المتعلق بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث يرى حكم التمييز أن قرار الوزير كان صحيحاً بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية».

وأضاف: «أما في الشق الثاني من قرار الوزير المتعلق بتأييد قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتأييد القرار الصادر من لجنة الاستئناف، فأيد في ذلك الحكم المطعون فيه بسبب أنه لم يصدر أساساً قراراً إدارياً من قبل اتحاد الكرة، حتى يؤيده أو يلغيه».

وتابع: «وبالتالي نخرج من حكم التمييز بأن قرار اللجنة الأولمبية باطل، وأيضاً قرار الوزير المتعلق بتأييد قرار الاتحاد المتعلق بقرار لجنة الاستئناف باطل لتأييد حكم المطعون فيه». من ناحيته، أبدى عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية فاروق العوضي سعادته بحكم محكمة التمييز القاضي باحتساب نقاط مباراة الكويت مع العربي لصالح الأخير، وما يترتب على ذلك من إلغاء تتويج الكويت بلقب الدوري موسم 2016 -2017، وذهاب اللقب إلى القادسية.

وأكد العوضي الذي دخل في القضية كخصم متضرر وقدم طعناً ضد الممثل القانوني لنادي الكويت، وضد وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، أنه قام بالدور الذي يجب عليه القيام به كونه أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي القادسية، بالإضافة إلى أنه أحد مشجعي الأصفر ويهمه بالمقام الأول المحافظة على حق النادي في التتويج بالبطولات، وقال: «قمت بدوري تجاه النادي الذي انتمي له».

وأشار العوضي إلى أنه دخل في القضية كخصم متضرر من أجل تقديم الأدلة والاثباتات التي ستسهم في عودة «الحق إلى أصحابه»، لافتاً إلى أنه كان يعلم أن الهيئة العامة للرياضة كانت ستكتفي بالأحكام الصادرة ولن تقدم كل الأوراق التي قدمها محاميه محمد المعتوق.

وأضاف: «مجلس إدارة نادي القادسية رفض الدخول في القضية على اعتبار أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمنع اللجوء إلى المحاكم المدنية، لذلك كان لزاماً علي أن اتخذ هذا القرار بغض النظر عن مدى صحة وجهة نظر إدارة النادي».

وتوجه العوضي بالشكر إلى المحامي المعتوق الذي تولى القضية منذ عامين تقريباً «وظل متفائلاً رغم وصول القضية إلى آخر درجات التقاضي»، مشيداً بموقفه الطيب ورفضه التام لأخذ أي مقابل مادي.

بدوره، بارك المحامي المعتوق للجماهير القدساوية واللاعبين والأجهزة الفنية على «عودة اللقب المسلوب»، وقال: «اتخذنا هذه الخطوة بعدما استشعرنا الغبن الذي وقع على نادي القادسية، ولرفع الظلم الذي تعرض له، وبقينا منتظرين لنتائج هذه الخطوة لمدة تقارب السنتين».

وأضاف: «أتوجه بعظيم الشكر وجزيل الامتنان للقضاء العادل، الذي حسم هذا الخلاف بآخر درجة من درجات التقاضي، ورفض الدعوى المرفوعة من نادي الكويت وأبقى على قرار لجنة الاستئناف بالنتيجة التي انتهت إليها، وأعاد الحق إلى أصحابه كما لا يفوتني أن أشكر كل من آزر وساند ودعم وبارك هذه الخطوة التطوعية حباً في هذا النادي واستشعاراً للمسؤولية، والتي تكللت بالنجاح».

