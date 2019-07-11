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أصدر نادي كاظمة بياناً أمس بشأن مخالفات اتحاد الكرة، قال فيه إن أداء مجلس إدارة الاتحاد حفل طيلة الفترة الماضية بتخبطات وأزمات وسوء تقدير وقرارات عكسية ومشاكل كثيرة. وهذا نص البيان:

توسمنا خيراً بمجلس إدارة الاتحاد الذي تمت تزكيته برئاسة الشيخ أحمد اليوسف في 20 مايو 2018، كي يطور اللعبة ويعيد الثقة والاستقرار إلى أوساطها من جميع النواحي الإدارية والفنية ويكون جامعاً للأسرة الكروية الكويتية، ولكن عقب سنة ونيف من عمل هذا المجلس، خاب أملنا في أن نرى هذه الأمور تترجم على أرض الواقع.

لقد حفل أداء مجلس إدارة الاتحاد طوال الفترة المذكورة، بتخبطات وأزمات وسوء تقدير وقرارات عكسية ومشاكل جمة وعجز عن تدبير الأمور، ولعل أبرزها على سبيل المثال وليس الحصر:

أولاً: عجز عن اتخاذ قرارات واضحة والبت بشكل حاسم تجاه الاستقالات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس في مناسبات وأحداث مختلفة سواء أكانت احتجاجاً على الوضع الإداري السيئ أو عدم تقبل الرأي الآخر أو التعامل مع الأعضاء بنفس المعيار أو استياء من مواقف الاتحاد في أزمات محددة مثل أزمة النقاط الثلاث بين القادسية والنصر أو حتى لأسباب غير معلومة!!

والغريب في الأمر أن مجلس إدارة الاتحاد لم يفلح في معالجة هذه الاستقالات بروية وحكمة أو حتى وفق اللوائح والنظام الأساسي المتبع حيث خالف صراحة البند السابع من المادة «35» والتي تجبر الاتحاد على إجراء انتخابات تكميلية لأي عضو مستقيل إضافة إلى مخالفة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى والخاصة في البند الثامن من ذات المادة والمتعلقة بعدم حضور العضو ثلاثة اجتماعات متعاقبة ما يترتب عليه إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة وفق أحكام هذه المادة، وماتزال المقاعد شاغرة ولا ندري إلى متى سوف تبقى على هذا الحال؟

ثانياً: تأخر عن اتخاذ قرار حاسم وفوري في مشكلة النقاط الثلاث في القادسية والنصر ما أجج المسألة وجعلها تأخذ أبعاداً أخرى ولم يحسم الوضع إلا بعد اشتداد المنافسة في دوري فيفا وقرب نهايته.

ثالثاً: الاتفاق المبدئي مع المؤسسة العامة للرياضة في السعودية من أجل مشاركة فريق كويتي في الدوري السعودي، دون دراسة جدوى أو تفويض أو تنسيق أو الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو الجهات الرياضية والحكومية.

رابعاً: التصريحات المثيرة للجدل والخارجة عن المألوف التي أطلقها رئيس الاتحاد خلال ندوة في النادي العربي، وقال من خلالها انه سيتقدم خلال 3 أشهر مقبلة باقتراح لتقليص عدد أعضاء المجلس من 14 إلى 11 أو 9، وليكون الترشح مستقبلاً بنظام القائمة، بعد ان اكتشف بأن بعض أعضاء المجلس لا يعرفون بعضهم البعض، علماً بأنه أشار إلى أن العدد الكبير للأعضاء يعيق تطور الكرة الكويتية.

خامساً: تجاهل تقرير لجنة التحقيق في شكلها مجلس الإدارة للتحقيق في أزمة التبديل الرابع لمعرفة المتسبب في قرار منع التبديل الرابع في مباراة والسماح به في مباراة أخرى أقيمت بنفس اليوم وتوصيتها بإقالة لجنة الحكام بعد الاستدلال عن أسماء الأشخاص المنتسبين.

سادساً: تخبط الاتحاد في تحديد روزنامة واضحة وثابتة لمواعيد وترتيب مسابقاته، وعدم الإعلام عنها إلا في وقت متأخر، ما يربك عمل واستعدادات الأندية.

سابعاً: تخبط الاتحاد في مسائل تأجيل المباريات وتحديد الملاعب ونقل المباريات سواء في كرة القدم أو قدم الصالات واختلاط البطولات في الموسم السابق 2018-2019، بشكل يثير الاستياء.

ثامناً: تخبط الاتحاد وتأخره في الإعلان عن عدد المحترفين سواء في الموسم الماضي أو الحالي 2019-2020، وهو ما جعل الأندية حتى اللحظة مترددة في اتمام صفقاتها انتظاراً لموقف الاتحاد.

تاسعاً: فشل وتردي نتائج المنتخبات الوطنية طوال عمل الاتحاد، ولعل أبرزها خروج المنتخب الأولمبي من تصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

عاشراً: عدم احترام الاتحاد لبنود ومواد لائحة المسابقات في توزيع وترتيب مشاركات أنديته في البطولات الخارجية، وتجاهله الرد بشكل متعمد على استفساراتها.

حادي عشر: عدم تعاون الاتحاد مع الأندية فيما يخص عقد اجتماعات تنسيقية تحضيرية قبل كل موسم، والرد على استفساراتها بهذا الشأن.

ثاني عشر: الارتباك الواضح في آلية اختيار وأداء اللجان العاملة في الاتحاد والصراعات داخلها.

ثالث عشر: غياب الأندية عن الصورة فيما يتعلق بالعديد من القرارات التي يصدرها الاتحاد والتي يتم العلم بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن الاتحاد لا يطلع الأندية بشكل رسمي على تلك القرارات إلا متأخراً، وأنه الاتحاد الوحيد الذي لا يزود الأندية بمحاضر اجتماعاته للاطلاع عليها لإبداء الملاحظات أسوة بالاتحادات الأخرى.

ومن هذا المنطلق عمل نادي كاظمة على لمّ شمل الأندية الرياضية في اجتماع تنسيقي لتصحيح هذه التصرفات الخطأ التي تتكرر وتعيق مسار كرة القدم الكويتية، متمسكاً بمبدأ الرقابة والمحاسبة التي يتوجب على الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي تفعيلها تجاه مجلس الإدارة.

ولكن وللأسف لم يستطع نادي كاظمة من تأمين النصاب اللازم لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية مع التشديد على احترامه الكامل لمواقف ووجهات نظر الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ومثمناً تجاوب الأندية الرياضية التي لبت الدعوة.

ويؤكد نادي كاظمة أنه أصدر هذا البيان حفاظاً على حقوقه ولاطلاع الشارع الرياضي على أخطاء وتصرفات مجلس إدارة الاتحاد وهدفه كان مناقشة هذه الأخطاء والتصرفات التي كان يحرص على تفاديها وتقويمها من أجل المصلحة العامة وكرة القدم الكويتية، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو مصالح ضيقة.

ولابد لنادي كاظمة أن يعلن أنه أبرأ ذمته وللتاريخ من أي سكوت تجاه تصرفات وأخطاء مجلس إدارة الاتحاد والتي طالت معظم الأندية والتي فندناها بالتفصيل ويكفيه شرف المحاولة والقيام بدوره وواجباته الطبيعية في المحاسبة والمساءلة والمناقشة في إطار الجمعية العمومية للاتحاد وبالتعاون مع الأندية الأخرى، مشدداً بأنه لن يتوانى عن أداء تلك الواجبات والمسؤوليات تجاه أي اتحاد آخر سعياً للمصلحة العامة وخدمة الشباب الرياضي الكويتي وأداء رسالته المنشودة.

