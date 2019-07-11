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توج المنتخب السعودي بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين (تحت 15 عاماً) التي تستضيفها الأردن، وذلك بعد تغلبه على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 أول من أمس ضمن مباريات الدور النهائي. ورفعت السعودية رصيدها إلى 6 نقاط من فوزين على الأردن وعلى سورية (3-0)، ويلتقي المنتخبان الأردني والسوري اليوم ضمن الجولة الأخيرة لتحديد المركزين الثاني والثالث.

وحقق أزرق الناشئين المركز السابع بعد فوزه على فلسطين بهدفين نظيفين سجلهما جراح الهلالي وثامر الصليلي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في مباريات تحديد المراكز من السابع إلى التاسع بعد فوزه في اللقاء الأول على لبنان 2-1، ويختتم هذه الدور اليوم بمباراة فلسطين ولبنان لتحديد المركزين الثامن والتاسع.

