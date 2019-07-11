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عقد رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور اجتماعاً تعريفياً اول من امس مع حكام اللعبة حضره نائب رئيس الاتحاد د. عبدالهادي شبيب وعضو مجلس الادارة نايف الخميلي ورئيس لجنة الحكام مالك المعيلي ومقرر اللجنة عادل الحربي وعدد كبير من الحكام والحكمات.

وفي بداية كلمته رحب رئيس الاتحاد حسين عاشور بالحكام وقال: «نسعى لفتح صفحة جديدة مع الجميع وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة العليا بعدما طالب صاحب السمو امير البلاد بالعمل المستمر لتطوير الرياضة الكويتية واستعادة مكانتها الداخلية والخارجية».

واضاف عاشور: «بابي مفتوح أمام الجميع ولن يكون هناك ظلم مرة أخرى في اتحاد الكرة الطائرة لاحد لكن على الجميع الالتزام بالتسلسل الاداري داخل لجنة الحكام وجميع اللجان العاملة في الاتحاد بمعنى عدم تخطي اعضاء اللجنة في رفع أي تظلم خلال الفترة المحددة للنظر فيه وفي حالة عدم الرد عليه من قبل اللجنة يتوجه مباشرة بتظلمه لمجلس الادارة وانا اولهم».

واشار عاشور إلى ضرورة الالتزام والانضباط لجميع الحكام كاشفاً عن وجود معايير خاصة وتقييم مستمر للحكام ستقوم به اللجنة وفق معايير خاصة وبشفافية كاملة وسيتم على اساسه توزيع ادارة البطولات الخارجية، موضحاً ان هناك ورش عمل ودورات صقل مستمر للحكام وستكون اساسا في اختيار الحكام لادارة المباريات المحلية.

