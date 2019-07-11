محلية



18 نوفمبر2016: فوز الكويت على العربي 2-1.

19 نوفمبر 2016: العربي يوجه كتابا لاتحاد الكرة يحتج فيه على مشاركة لاعب الكويت فهد الهاجري الذي نال بطاقة حمراء في المباراة ضد كاظمة في مسابقة كأس ولي العهد والتي سبقت مباراة العربي.

4 ديسمبر 2016: لجنة المسابقات ترفض احتجاج العربي.

18 ديسمبر 2016: العربي يحتج لدى اتحاد الكرة والاحتجاج يحال الى لجنة الانضباط التي ترفض الاحتجاج.

19 ديسمبر 2016: العربي يطعن في قرار لجنة الانضباط.

22 ديسمبر2016: لجنة الاستئناف تعتبر العربي فائزا على الكويت 3-0 .

24 ديسمبر2016: مجلس اتحاد الكرة يعتمد قرار لجنة الاستئناف بفوز العربي 3-0.

19 فبراير 2017: المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية يقرر بطلان قرار لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة وصحة قرار لجنة الانضباط الذي اعتمد فوز الكويت 2-1.

12 ابريل 2017: مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة يلغي قرار اللجنة الاولمبية المتمثل باعتماد قرار لجنة الانضباط باعتبار الكويت فائزا على العربي 2-1 ويؤيد قرار مجلس اتحاد الكرة باعتبار العربي فائزا 3-0.

18 مايو 2017 : المحكمة الادارية تقبل طعن الكويت ضد قرار وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باعتبارالعربي فائزا على الكويت 3-0 وتعيد النقاط الثلاث الى الابيض.

29 اكتوبر 2017: محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الادارية بقبول طعن نادي الكويت.

27 نوفمبر 2017: عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية فاروق العوضي يقدم طعنا عن طريق محاميه محمد المعتوق على حكم محكمة الاستئناف بشأن قرار مباراة العربي والكويت.

10 يوليو 2019: محكمة التمييز تلغي حكم اول درجة وحكم الاستئناف وتؤيد قرار وزير الشباب بالوكالة ورئيس مجلس ادارة الهيئة باعتماد فوز العربي على الكويت 3-0 وتلغي قرار اللجنة الاولمبية.

