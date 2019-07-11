الاخيرة

ما كنت أظن أن يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر فبراير لسنة ????م سوف يكون آخر يوم أرى فيه أخي العزيز وصديقي القديم الوفي الدكتور عبدالرحمن عبدالله محمد العوضي.

كنا على موعد في ذلك المساء الذي لم يكن بعيداً لكي نقدم ما نتحدث به إلى تلفزيون المجلس، ولقيته في مدخل ذلك المبنى أول ما وصل إليه ثم ولج، وكان - يومذاك - نشيطاً، حاضر الذهن، بدليل أنه لبى دعوة ذلك الجهاز المهم، وبدليل آخر أن استقباله لي كان يدل على حضور ذهن و تمام مودة. لقد كان لقاء حاراً بين صديقين، وقد تم بعد انقطاع طويل تم بينهما.

ولقد انشغلنا - أنا وهو - طوال هذا الوقت بأمور الدنيا التي تشغل الناس عادة، ولكننا في لحظة واحدة، وبمجرد اللقاء عدنا كما كُنَّا.

عدت - ليلتذاك وأنا سعيد لأنني لقيت صاحبي العزيز على نفسي، ولأنني أدركت أنه بخير وعافية، ولقد حمدت الله سبحانه على ذلك.

ومضت الأيام منذ ذلك المساء، وعادت أمورنا كما كانت قبله، فما كنا نلتقي بعد ذلك، فكأن ما حدث إنما هو هدية خاطفة منحتني رؤيته، وأسعدتني بالاطمئنان عليه. وعلى الرغم من ذلك فقد كان في بالي دائماً، وكنت أفكر في لقائه في أي مكان يكون فيه، وكنت أتتبع أنشطته

الكثيرة التي ما فتئ يقوم بها منذ أن تولى العمل العام، إذ كان لا ينقطع عن متابعة أي مشروع يبدأ به إلا إذا انتقل إلى مشروع آخر له الفضل في نشأته، وله جدواه للوطن. كما إن له أثره في المستقبل الوطني، وهذا إنما يتم بعد أن يطمئن على مشروعه الأول، ويتأكد من أنه صار في أيد أمينة ترعاه وتحدب عليه، وتسيره وفق المصلحة العامة التي هي المقصد الأساسي من فكرته وتأسيسه، وتسيير أمره.

عَرَفْتُ صاحبي - سمعاً - عندما كان يدرس في خارج البلاد، وعلمت أخبار تفوقه في دراسته وانكبابه على دراسة العلوم والطب. ولقد تلقفته وزارة الصحة العامة الكويتية، ووضعته ضمن أطبائها فور تخرجه، فكان عند حسن ظن وطنه به.

ومما يتعلق بدراسته أنه حاصل على بكالوريوس العلوم من الجامعة الأميركية ببيروت سنة ????م، وعلى دكتوراه الطب من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة سنة ???? وماجستير الصحة العامة من جامعة هارفارد بأميركا سنة 1965م، وحصل على مراكز فخرية كثيرة لها كلها صلة بالطب والصحة العامة.

لقيته بعد ذلك كثيراً، وكان أكثر لقائي به في وزارة التربية بمعية صديق الطرفين الدكتور المرحوم عبدالرزاق العدواني، الذي كان زميلاً له في الدراسة و في العمل، وصديقاً له في الحياة.

ولقد دفع الطموح الدكتور العوضي إلى الترشح لعضوية مجلس الأمة ففاز في ذلك، وكان فوزه ساراً؛ لأن المواطنين يرحبون بفوز من هو على شاكلته من حيث خلقه وعلمه ورزانته، وكان صاحب أفكار نيرة، وملاحظات جديرة بالاهتمام، ولذا فسرعان ما تم اختياره وزيراً للصحة العامة، واستمر في هذا المنصب زمناً امتد من سنة 1975م حتى سنة 1983م، ثم صار وزيراً للصحة والتخطيط من سنة 1983م حتى سنة 1986م، وتفرغ لوزارة التخطيط من سنة ????م إلى سنة 1990م. وفي هذه السنة الأخيرة اختير وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء حتى سنة ????م.

ولم تكن هذه هي أعماله الوحيدة؛ فقد كان:

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب من سنة 1976م حتى سنة ????م.

رئيس مجلس حماية البيئة بالكويت من سنة ????م حتى سنة ????م.

الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية منذ سنة ????م.

الأمين العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية بمجلس وزراء الصحة العربي منذ سنة ????م.

رئيس الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين منذ سنة 1980م حتى وفاته.

فهذه هي المجالات الرسمية التي انشغل بها منذ أن تم انتخابه عضواً في مجلس الأمة.

وإذا التفتنا إلى جوانب أخرى من أعماله وَجَدْناَهُ ساعياً إلى المشاركة في الأنشطة ذات العلاقة بالأمور الصحية، وحماية البيئة، وكل ما يتعلق بجوانب الوقاية من الأمراض، ووََجَْدناَهُ - على الرغم من هذه المشاغل الكبرى - باحثاً له عدد كبير من الأبحاث المتعلقة بتلك الأنشطة التي

كان يزاولها منشورة في مكانها المناسب.

ولقد لفتت أنشطته الأنظار إليه، حتى صار موضع اهتمام في خارج الكويت، كما هو موضع الاهتمام في داخلها، ونال لهذا السبب جوائز عالية كثيرة وتبوأ مراكز مهمة، ولو أردنا أن نحصي أعماله في مجال الأنشطة المهنية والأنشطة البيئية لاحتجنا إلى تفصيل كثير، فقد كانت أعماله في هذين المجالين كثيرة ومتشعبة، وكان لا يتوقف عن العمل فيهما.

وهكذا ترى أن هذا الرجل كان متشعب الجهود، ولكنه يهدف إلى أهداف محددة تتمثل في الصحة العامة و في حماية البيئة، وقد خدم وطنه في هذين المجالين كثيراً، وخدم الجهات الأخرى التي شاركها في أعمالها في خارج البلاد.

ولكل هذا، ولأنني فقدت بفقده صديقاً غالياً، فإنني الآن أحس بمزيد من الحزن، وأدعو له من الله سبحانه بالمغفرة، والمجازاة الحَسَنَة على قدر ما قدم للناس جميعاً من خدمات.

لقد توفي مأسوفا عليه من كل من التقى به وعرف طباعه الكريمة، وحبه للناس والعمل من أجلهم. هذا وكانت ولادته في الكويت سنة 1936م رحمه الله.

