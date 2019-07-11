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تعرضت اللجنة الكويتية للرياضات الجوية لعملية سرقة في مدرج النويصيب للطيران الالي من مجموعة أشخاص يوم الإثنين الماضي.

وتمت سرقة عدد سبع طائرات شراعية.. وقدمت اللجنة الكويتية للرياضات الجوية شكوى رسمية للأجهزة الأمنية بالسرقة، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الحادثة لمعرفة السارقين وتحويلهم للقضاء.

وقالت اللجنة ان المسروقات كانت سبع طائرات شراعية واربع اجنحة باراشوت من مدرج اللجنة في النويصيب وهي كما يلي: «ترايك ايكو 582cc اللون اصفر، وبراموتر سكاوت polin250cc، وبراموتر سكاوت corsair black bull235cc، وبراموتر سكاوت corsair black bull235cc، وبراموتر سكاوت monster 185cc، وبراموتر سكاوت monster 185cc، وبراموتر ترايك فلاش he220c.

