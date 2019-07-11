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الوفيات


مبارك مرزوق مبارك عبدالله 56 عاما، شيع، الرجال: الروضة، ق 2، شارع سليمان بوكحيل، صالة دسمان، ت: 92229990، النساء: سلوى، ق 9، ش 1، م 79، ت: 55689878.
محمد عبدالله عيسى الشمالي 86 عاما، شيع، الرجال: الدعية، حسينية الشمالي، ق 4، شارع حمزة بن عبدالمطلب، م 18، العزاء عصر امس وصباح ومساء اليوم وغدا، ت: 99659461، النساء: الشعب، ق 2، شارع عبدالله احمد حسين الرومي، م 10، (عصرا فقط)، ت: 99889514.
احمد عبدالعزيز الاحمد العسعوسي 76 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: ديوان العسعوسي، شارع الخليج العربي، شرق، ت: 51555365، النساء: ابوفطيرة، ق 4، ش 244، م 16، ت: 97677697.
غنية عبدالكريم احمد اليوسف، أرملة يعقوب يوسف القلاف 75 عاما، شيعت، الرجال: مسجد البحارنة، منطقة الدعية، ابتداء من اليوم، النساء: حطين، ق 1، ش 102، م 52.
مبارك رياض محمد بورسلي 33 عاما، شيع، الرجال: الشامية، ديوان بورسلي، شارع الشيباني، ت: 97441151، النساء: مبارك الكبير، ق 7، ش 9، م 7، ت: 99155065.
ضحية عياد عويمر القهيدي المطيري، أرملة بركة عقاب القهيدي المطيري 69 عاما، شيعت، الرجال: صباح الناصر، ق 3، ش 101، م 151، ت: 50911110، النساء: صباح الناصر، ق 3، ش 102، م 1.
نورية عيسى محمد القعود، زوجة صلاح سيف محمد العتيقي 66 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: ديوان العتيقي، الفيحاء، ق 1، ش 14، ت: 22547985، 99708792، النساء: حطين، ق 4، ش 414، م 7، ت: 99484511.
فوزية مبارك برجس صاهود العتيبي 56 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 50969923، النساء: الفحيحيل، ق 10، شارع عوض الخضير، م 55، ت: 50999945.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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