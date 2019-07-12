علم ومعرفة

ولد خورخي بورخيس في بوينس آيرس في 24 أغسطس عام 1899 وكان والده محاميا وأستاذا لعلم النفس، وكان مصدرا للالهام الأدبي حيث قال عنه بورخيس: «حاول أن يصبح كاتبا ولكن محاولته فشلت»، أما والدته فقد تعلمت الانكليزية من زوجها وعملت مترجمة.

ولأن عائلته كانت تتحدث الاسبانية والانكليزية لذا نشأ قادرا على أن يتحدث لغتين في ضاحية بالرمو في بيت كبير به مكتبة ضخمة.

أجبر والده على التقاعد في سن مبكرة لتدهور بصره، وهي نفس الحالة التي أصابت ابنه فيما بعد، لتنتقل العائلة الى جنيف لتلقي العلاج بينما كان خورخي وأخته نورا (ولدت في 1902 م) يدرسان في المدرسة. وفي جنيف تعلم اللغة الفرنسية، كما تعلم بنفسه الألمانية وتخرج من كلية جنيف عام 1918.

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أمضت عائلة بورخيس ثلاث سنوات في عدة مدن اسبانية. وهنالك أصبح بورخيس عضوا في حركة حراسة المقدمة الأدبية المتطرفة. جاءت أول قصيدة لبورخيس «ترنيمة للبحر» مكتوبة على أسلوب والت وايتمان.

عام 1921 م عاد مع عائلته الى بوينس آيرس محضرا معه الأفكار الأدبية المتطرفة التي تتبنى أسلوب «الفن لأجل الفن» وبدأ مشواره ككاتب بنشر قصائد ومقالات في مجلات أدبية.

عام 1933 م عين كمحرر في الملحق الثقافي في جريدة «كريتيكا» التي نشرت فيما بعد مقاطع من «تاريخ العار العالمي» حيث استعمل أسلوب الكتابة التخييلي في قص أحداث حقيقية، وسرقات أدبية حيث زعم أنها كانت مترجمة من أعمال مشهورة قلما تقرأ.

في السنوات اللاحقة عمل كمستشار أدبي لدار النشر اميسي اديترز وكتب عمود أسبوعي في ال هوجار بين 1936 و1939.

عندما أخذ خوان بيرون السلطة عام 1946 م طرد بورخيس من عمله كأمين مكتبة وعينه في منصب مفتش دواجن في سوق بلدية بيونس آيرس لكنه استقال فورا (كان عندما يخبر عن هذه القصة يجمل لقب هذه الوظيفة باسم «مفتش دواجن وأرانب»).

في ذلك الوقت كانت تهجمات بورخيس على الحكم تقتصر على اضافة توقيعه الى عرائض تدعو للديموقراطية. لكن بعد استقالته خاطب جمعية الرسائل الأرجنتينية قائلا: بأن «الدكتاتوريين يجلبون الظلم، وأن الدكتاتوريين يجلبون العبودية، وأن الدكتاتوريين يجلبون القسوة، والأبغض من ذلك أنهم يجلبون الحماقة».

توفي والده عام 1938 م فكانت صدمة له وفي ليلة عيد الميلاد في 1938م أصيب بجرح بالغ في رأسه في حادث وكاد أن يموت خلال علاجه بسبب تقيح الدم. وأثناء تعافيه من الاصابة بدأ بالكتابة بأسلوب أصبح مشهورا به وظهرت أول مجموعة قصصية له «حدائق الممرات المتشعبة عام 1941.

بفقد عمله ومع بدأ بصره يضعف بالتدريج أصبح غير قادر على اعالة نفسه ككاتب فبدأ عملا جديدا كمحاضر عام. وبالرغم من وجود بعض الاضطهاد السياسي فقد كان ناجحا الى حد معقول وأخذت شهرته تزداد بين الناس حتى عين في منصب رئيس جمعية الكتاب الأرجنتينيين (1950 - 1953 م) وكأستاذ للانكليزية والأدب الأميركي (1950 - 1955 م) في الجمعية الأرجنتينية للثقافة الانجليزية.

عام 1955 عين من قبل الحكومة العسكرية المناهضة للبارونية كرئيس للمكتبة العام. وكان عندها قد فقد بصره تماما.

في العام التالي حصل على الجائزة الوطنية للأدب وعلى أول دكتوراه فخرية له من جامعة كويو. من عام 1956 وحتى 1970 م تقلد منصب أستاذ للأدب في جامعة بيونس آيرس والعديد من المناصب المؤقتة في جامعات أخرى.

ومع كونه غير قادر على القراءة ولا الكتابة (يذكر أنه لم يتعلم القراءة بنظام بريل) كان يعتمد على والدته التي كان دائما على علاقة قوية بها والتي بدأت بالعمل معه كمساعدته الشخصية.

بدأت شهرة بورخيس الدولية مطلع عقد 1960. ففي عام 1961م حصل على جائزة فورمنتر مشاركة مع صامويل بكيت. ولما كان هذا الأخير معروفا وذا اسم عند متكلمي الانكليزية في حين كان بورخيس غير معروف عندهم، أخذ الفضول يدور حول هذا الكاتب المغمور الذي شارك الجائزة مع بكيت. قامت الحكومة الايطالية بمنحه لقب قائد تكريما له، كما عينته جامعة تكساس في أوستن لسنة واحدة. فقام بورخيس بجولة لاعطاء المحاضرات في الولايات المتحدة، ثم ظهرت أول ترجمة لأعماله بالانكليزية في 1962م.

منحته اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وسام الامبراطورية البريطانية في عام 1965 م. كما حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسية وجائزة سيرفانتس.

في عام 1967 م تعاون مع المترجم الأميركي نورمان توماس والذي يرجع له الفضل في شهرته بين متحدثي الانكليزية، كما تابع أيضا نشر الكتب مثل «كتاب البدايات الخيالية» و«كتاب الرمل».

في عام 1967 م أرادت أمه، التي كانت تناهز التسعين عاما آنذاك، أن تجد امرأة ترعى ابنها بعد وفاتها. لذلك فقد قامت والدته وأخته نورا بترتيب زواجه من امرأة ترملت حديثا اسمها اليسا ميلان، غير أن الزواج لم يكن كاملا حيث كان الزوجان يعيشان تحت سقف واحد ولكن في غرف منفصلة، ولم يدم هذا الزواج لأكثر من ثلاث سنوات، وبعد الطلاق رحل ليعيش مع والدته التي عاش معها طيلة حياته حتى وفاتها عن 99 عاما.

لما عاد بيرون من المنفى وتم اعادة انتخابه كرئيس للبلاد عام 1973 استقال بورخيس من منصبه كمدير للمكتبة الوطنية.

خلال سنواته الأخيرة عاش وحيدا في شقة صغيرة وكانت تعتني به مساعدته فاني.

غادر بيونس آيرس في زيارة قصيرة الى مدن أوروبية نهاية عام 1985، وكان وقتها مصابا بالسرطان، لكنه لم يعد من رحلته تلك، حيث توفي في جنيف في 14 يونيو 1986.

قبل أسابيع من وفاته دهش الجميع عندما أعلنت مساعدته الآنسة كوداما، أنها تزوجت منه في الباراغوي وأنها حصلت على الحقوق الحصرية لأعمال بورخيس تجاريا.

