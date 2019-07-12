علم ومعرفة

قد يلحظ الراكب إشارة التوقف ويصاب بالهلع عندما تُسرع السيارة التي يجلس بداخلها بدلا من التوقف. يفتح الراكب فمه ليصرخ في السائق ويطالبه بالتوقف فورا. حينها، وهو يرى قطارًا مسرعًا يقترب منه، يتذكر أنه لا يوجد سائق على الإطلاق. وبسرعة 125 ميلا في الساعة، يدهس القطار السيارة ذاتية القيادة ويأتي عليها وعلى من فيها. هذا سيناريو خيالي، لكنه يسلط الضوء على عيوب حقيقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكلها الحالي. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية أمثلة كثيرة لأخطاء وقعت فيها الآلة، حيث رأت وسمعت خلافا للواقع. مع حدوث «تشويش» يعرقل أنظمة التعرف لديها، تُصاب الآلة بحالة من «الهذيان». وفي السيناريو الأسوأ، يمكن أن تبلغ خطورة «الهذيان» حد المثل السابق، كأن لا تعي إشارة التوقف رغم كونها بادية للعيان.

هذه الظاهرة الغريبة تحدث بسبب ما يُطلق عليه العاملون بمجال الذكاء الاصطناعي «النماذج المعاكسة» أو على نحو أكثر بساطة «الأحداث الغريبة».

ويقول أنيش أتالي، خبير الكمبيوتر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج، إن «الأمر يحدث بسبب مدخلات من المفترض أن تستقبلها الشبكة بطريقة معينة، غير أن أمرا غير متوقع يطرأ على آلية التعرف».

وقد أظهر أتالي إمكانية التلاعب بصورة قطة مثلا، وهو ما لا تخطئه العين البشرية، بحيث تراها الآلة نوعا من الخضراوات عبر ما يعرف بالشبكات العصبية الصناعية، والتي تعتمد على أسلوب تعلم آلي عبر أنظمة حسابية (خوارزميات) تمثل عصب الذكاء الاصطناعي الحالي. وتستخدم أنظمة التعرف البصري تلك في الهواتف الذكية للتعرف على صور الأصدقاء تلقائيا وتحديد عناصر في الصورة.

وفي الآونة الأخيرة، حوّل أتالي وزملاؤه انتباههم إلى الأجسام، حيث تمكن الفريق، عبر تغيير ملمس ولون بعضها، من خداع الذكاء الاصطناعي فرآها بشكل مغاير لحقيقتها تماما. ومن الأمثلة على هذا رؤية كرة بيسبول على أنها قدح من القهوة، أو مجسم سلحفاة باعتباره بندقية. وتوصل الفريق إلى 200 مثال لمجسمات أخطأ الكمبيوتر في التعرف عليها، وهو ما يثير قلقا حقيقيا مع دخول تطبيقات آلية إلى بيوتنا وتسيير طائرات ذاتية القيادة في سمائنا ومركبات ذاتية القيادة في شوارعنا.

وتحاكي الشبكات العصبية الصناعية بشكل ما الطريقة التي يتعامل بها المخ البشري مع المعلومات البصرية، وأسلوب تعلمه منها. فمثلا يدرك الطفل الصغير ما هي «القطة» بالتعرف مرارا على هذا الكائن، حتى يبدأ في ملاحظة أنماط معينة فيدرك أن جسما له أربعة أرجل وفراء ناعم وأذنان مدببتان وعينان مسحوبتان وذيل طويل مشعر هو «قطة». ويحدث ذلك من خلال متتاليات من الخلايا العصبية بالجزء البصري من القشرة الدماغية للطفل تطلق نبضاتها العصبية إزاء تفاصيل بصرية من خطوط أفقية ورأسية، وهو ما يُمكّن الطفل من تكوين «صورة» عصبية للعالم والتعلم منها.

ويحدث الأمر نفسه في حالة الشبكات العصبية الصناعية المستخدمة في التعلم الآلي، إذ تمر البيانات تباعا عبر خلايا صناعية حتى تبدأ الشبكة - بعد التدرب على مئات بل آلاف الأمثلة للشيء ذاته - في رصد أنماط تمكنها من توقع ما تراه. وتعتمد الأنظمة الأكثر تعقيدا من تلك الآلية، أو ما يعرف بالتعلم العميق، على تمرير البيانات بمتتاليات أكثر.

ورغم معرفة خبراء الكمبيوتر بكيفية عمل الشبكات الصناعية، فإنهم لا يعرفون بالضرورة أدق تفاصيل معالجة تلك الشبكات للبيانات. ويقول أتالي «لا نفهم حاليا تلك الشبكات بما يكفي لتفسير الظواهر المعاكسة ولا كيفية علاجها».

وللتغلب على تلك المشكلة، قد يلزم تدريب الشبكات الصناعية على نماذج أصعب للهدف حتى تصبح أكثر قدرة على التعرف على الشاذ منها.

ولكي تصل آلية تصنيف الصور للنجاح المطلوب، يجب أن تصل لمستوى الإدراك البشري لأوجه التشابه، فتدرك أن رسما بسيطا يرسمه طفل لقطة، وصورة ملتقطة لقطة، وقطة حقيقية؛ هي جميعا تعبر عن الشيء نفسه. ورغم التطور الضخم الذي حققته الشبكات الآلية للتعلم العميق، فإنها لا ترقى لقدرة المخ البشري من حيث تصنيف الأمور وإدراك البيئة المحيطة والتعامل مع الأمور غير المتوقعة.

ورغم أن الشبكات العصبية الصناعية تستوحي عملها من القشرة الدماغية للإنسان، مازال هناك فارق ضخم بين الاثنين، إذ إن المخ البشري لا يتعرف فحسب على الملامح البصرية كالأطر والمجسمات، بل يقوم أيضا بتشفير للعلاقات التي تربط تلك الملامح بعضها ببعض، فيدرك أن إطارا ما هو جزء من شيء أكبر، وهو ما يجعلنا ندرك مغزى ما نراه.

