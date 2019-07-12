علم ومعرفة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص.

«النهار» تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتب ابراهيم درغوثي:

هل تذكر أول كتاب وقع في يدك؟

قرأت رواية «فتاة غسان» لجرجي زيدان وأنا طفل وذلك في أواخر ستينيات القرن الماضي فشدتني أحداثها بشكل كبير حتى أنني لم أنته منها الا بعدما أكملتها في يوم وبضعة يوم، ولكن للأسف كانت خاتمة الرواية مفقودة فظللت أنهيها على هواي بخواتيم مختلفة الى أن حصلت على نسخة كاملة بعد سنين عديدة. والغريب في الأمر أن واحدة من نهاياتي للرواية كانت تقريبا مطابقة لما كتبه ذاك المبدع العظيم الذي أرخ للتاريخ الاسلامي بذاك الشكل القصصي الجميل. فهل كانت تلك البدايات هي القادح الذي حولني الى كاتب سردي؟ ربما!

جائزة، أو كلمة شجعتك على مواصلة الطريق؟

في أواخر الثمانينيات نشرت قصتي القصيرة الأولى «النخل يموت واقفا» في جريدة «الأنوار التونسية» وكانت واحدة من أكبر الجرائد في تونس ما شجعني على مواصلة النشر في هذه الجريدة ثم غيرها من الجرائد والمجلات التونسية والعربية. وكان للنشر في تلك الجريدة الوقع الكبير على النفس لأنني ما كنت أحسب أنها ستفتح لي صفحاتها وأنا الكاتب المبتدئ.

كاتب ترك بصمة مهمة عليك؟

هما كاتبان : الأول الفرنسي جي دو موباسان، والثاني عبد الرحمن منيف. فأما الأول الذي قرأناه بالفرنسية فقد تعلمت منه كيف أكتب قصة ناجحة في شكلها ومضمونها وان تمردت على الشكل خاصة بعدما تمرست بالكتابة القصصية فزاوجت بين الشكل الأوروبي ونصوصنا القصصية التراثية.

والثاني تعلمت منه كيف أكتب رواية لا تكتفي بسرد الأحداث وانما كيف تحول هذه الأحداث الى حياة حقيقية تزاوج فيها بين الواقع المعيش والخيال المجنح الذي يصنع عوالم غريبة نراها رأي العين ولكن وحدها ريشة فنان عبقري كعبد الرحمان منيف قادرة على تحويلها الى ابداع يعرف كيف يخاتل المسكوت عنه في ثقافتنا العربية الاسلامية.

هل هناك أصدقاء شجعوك؟

في البدايات ونحن طلبة في معهد المعلمين كانت لنا مجلة يصدرها المعهد فكنا نتبارى في الكتابة لتفوز نصوصنا بالنشر في المجلة. وكان التنافس بين الأصدقاء هو سبيلنا للفوز بمساحة للنشر في المجلة. بعد ذلك حين بدأت النشر الحقيقي كان صديقي المرحوم الروائي ابراهيم بن سلطان هو الذي شجعني على مواصلة مشوار الكتابة والنشر.

ما طقوسك مع الكتابة؟

أكتب كلما امتلأت بنصي. قلت مرة انني أحبل بهذا النص حتى اذا اكتمل في المخيلة أحداثا وشخصيات ألده كما تلد الحبلى وليها. فأنا لا أجلس أبدا أمام الورقة البيضاء لأترقب وحيا ينزل علي من السماء لأن الابداع بالنسبة لي هو صناعة تكمل الموهبة التي خلقنا ونحن نحمل بصماتها في جيناتنا.

كتاب كنت تتمنى لو أنت كاتبه؟

رواية «الدون الهادي» للروسي العظيم شولوخوف.

عمل تخطط لاصداره قريبا؟

انتهيت منذ شهرين من كتابة الجزء الجديد من ثلاثية حول الحوض المنجمي بقفصة تدور أحداثها في بلاد المناجم ويحمل عنوان «صحائف الملائكة والشياطين» «وهو تتمة لروايتي» وراء السراب... قليلا» و«كلاب الجحيم».

حكمتك التي لا تنساها ككاتب؟

دع الأقدار تجري في أعنتها

ولا تبيتن إلا خالي البال

ما بين غمضة عين وانتباهتها

يحول الله من حال إلى حال

