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غزة - «كونا» - أ. ف. ب: اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس ان شابا فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة في بيان صحافي ان الشاب محمود الادهم (28 عاما) استشهد متأثرا بجروح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. جاء ذلك عقب استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي بنيران اسلحتها الرشاشة نقطتي رصد تابعتين للمقاومة الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة.

من جهتها، اعلنت كتائب القسام في بيان مقتل الأدهم بعد استهداف اسرائيل لاحدى نقاط المراقبة التابعة لها، مؤكدة ان «هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الاجرامي». وأكد ناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان القوات اطلقت النار على «مسلحين كانا يقتربان من السياج في شمال قطاع غزة». وفي سياق متصل اطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر اثناء عملهم دون ان يبلغ عن وجود اصابات.

