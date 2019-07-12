عربيات ودوليات

سيول - الوكالات: اعلنت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، امس ان الصاروخ الكوري الشمالي الباليستي العابر للقارات «هواسونغ- 15»، قادر على ضرب اي نقطة في الولايات المتحدة. جاء ذلك في تقرير سنوي صادر عن القوات الأميركية المتمركزة في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب». يشار ان كوريا الشمالية نجحت في اطلاق صاروخ «هواسونغ 15» في نوفمبر 2017.

وتمتلك بيونغ يانغ ثلاثة انواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هي «هواسونغ- 13»، و«هواسونغ- 14»، و«هواسونغ- 15». ويقدر مداى الصواريخ الثلاثة بـ 5.500 كيلومترا و10.058 كيلومترا و12.874 كيلومترا على الترتيب، وفقا للتقرير. في المقابل حذرت كوريا الشمالية امس من ان عملية النشر القريبة لطائرات مقاتلة اميركية في كوريا الجنوبية، سيشكل امرا «بالغ الخطورة» سيدفعها الى استخدام «أسلحة خاصة» لاسقاطها. وكانت سيول حليفة واشنطن، تسلمت في مارس طائرتي «اف-35 ايه» وهي من اكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، في اطار عقد بقيمة سبعة مليارات دولار موقع في 2014.

وتريد كوريا الجنوبية ان تنشر 40 طائرة من هذا النوع بحلول نهاية 2021 عشر منها ستكون عملانية في 2019. وجاء في بيان مسؤول في معهد الدراسات الاميركية لدى وزارة الخارجية الكورية الشمالية نشرته وكالة الانباء الرسمية ان السلطات الكورية الجنوبية «تعرف تماما ان وصول هذه الطائرات يشكل عملا بالغ الخطورة سيؤدي الى رد فعل من بلادنا».

وتستخدم كوريا الشمالية احيانا قناة هذا المعهد المتخصص في الشؤون الاميركية للتعبير عن موقفها بشكل غير مباشر. واضاف البيان «لن يكون امامنا من خيار سوى تطوير واختبار اسلحة خاصة بغرض التدمير التام للاسلحة القتالية» لكوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية ان طائرتي «اف 35 ايه» اخرى ستصل الى كوريا الجنوبية منتصف يوليو. ورفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية التعليق نفيا او تأكيدا. والكوريتان بحالة حرب تقنيا منذ توقف الحرب بينهما (1950-1953) بوقف لاطلاق النار دون معاهدة سلام.

