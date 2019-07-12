دوليه

ستكون أنظار عاشقي رياضة التنس شاخصة بالتأكيد اليوم الى المواجهة الأهم في نصف نهائي بطولة ويمبلدون التي تجمع السويسري روجيه فيدرر، صاحب العشرين لقبا كبيرا، بغريمه الإسباني رافايل نادال الذي يتخلف عنه بلقبين فقط، فيما يجمع نصف النهائي الآخر الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.

وأصبح فيدرر أول لاعب يحقق 100 فوز في احدى البطولات الأربع الكبرى ، وذلك بتغلبه على الياباني كي نيشكوري 4-6 و6-1 و6-4 و6-4 اول من امس، ليتأهل الى نصف نهائي بطولة ويمبلدون حيث يواجه نادال الفائز بسهولة على الأميركي سام كويري 7-5 و6-2 و6-2.

وبعد أن أصبح في الدور الثالث أول لاعب أو لاعبة يحقق الفوز في 350 مباراة في بطولات الغراند سلام الأربع، نجح فيدرر الذي يحتفل بميلاده الثامن والثلاثين في 8 أغسطس المقبل، في تعزيز رقمه القياسي في ويمبلدون من حيث عدد الانتصارات ويصبح أول من يصل الى الرقم 100 في احدى البطولات الكبرى.

كما أصبح السويسري، المصنف ثانيا في ويمبلدون، أكبر لاعب يصل الى نصف نهائي احدى البطولات الكبرى منذ الأميركي جيمي كونورز عام 1991 في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

ولم يكن التأهل الى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الثالثة عشرة سهلا على فيدرر، الساعي الى لقبه التاسع في البطولة الإنكليزية والأول في الغراند سلام منذ أستراليا المفتوحة أوائل 2018، إذ واجه مقاومة شرسة من نيشيكوري الذي بدا بمقدوره تجديد الفوز على الأسطورة السويسرية، بعد أن تغلب عليه في المواجهة الأخيرة بينهما في دور المجموعات في بطولة الماسترز في لندن نهاية العام الماضي. لكن صاحب الألقاب العشرين في الغراند سلام، نجح في تعويض خسارته للمجموعة الأولى وخرج منتصرا في نهاية المطاف للمرة الثامنة أمام الياباني من أصل 11 مواجهة بينهما، معززا رقمه القياسي كأكثر اللاعبين خوضا لدور الأربعة في الغراند سلام بتأهله اليه للمرة الخامسة والأربعين. وتحقق ما أراده الجميع، إذ سيتواجه فيدرر في دور الأربعة مع نادال، المصنف ثالثا في ويمبلدون والذي يبلغ هذا الدور للمرة السابعة في هذه البطولة والثانية والثلاثين في الغراند سلام التي توج بألقابها 18 مرة حتى الآن.

ومن بين ألقابه الكبرى الـ18، توج نادال بطلا لويمبلدون مرتين عامي 2008 و2010 بعد احرازه رولان غاروس أيضا في المرتين، وبالتالي سيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة انجاز السويدي بيورن بورغ (1978، 1979 و1980). لكن فيدرر يقف حائلا دون تحقيق هذا الانجاز، وسيسعى جاهدا الى تحقيق ثأره من غريمه الإسباني الذي تغلب عليه في نصف نهائي بطولة رولان غاروس لهذا العام في طريقه لاحراز اللقب للمرة الثانية عشرة. وعلق فيدرر على مواجهة نادال قبل انتهاء مباراة الأخير مع كويري، بالقول لدينا الكثير من المعلومات عن رافا، وهو يعرف الكثير عنا. أعلم أن الناس دائما متحمسون جدا (لمواجهة بين اللاعبين). لقد فعلوا الأمر ذاته في باريس هذا العام (نصف نهائي رولان غاروس). سأحب مواجهته هنا في ويمبلدون، لكني أتعامل معها (المواجهة) كأي مباراة أخرى. ويتفوق نادال على فيدرر بـ24 انتصارا في 40 مباراة، بينها نهائي ويمبلدون أعوام 2006 و2007 حين فاز فيدرر ثم 2008 حين رد الإسباني اعتباره وتوج باللقب بعد مباراة عالقة في الأذهان حسمها بخمس مجموعات 6-4 و6-4 و6-7 (5-7) و6-7 (8-10) و9-7.

ويجد الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 22 عالميا، نفسه دخيلا بين ثلاثة عمالقة في المربع الأخير لبطولة ويمبلدون الإنكليزية.

ورغم أعوامه الـ31، سيخوض باوتيستا أغوت غمار نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرته بعدما أقصى الأرجنتيني غيدو بيا السادس والعشرين بالفوز عليه 7-5 و6-4 و3-6 و6-3، ليكون بين ثلاثي جمع في ما بينه حتى الآن 53 لقبا في الغراند سلام.

وسيحاول الإسباني الذي انتظر بداية الموسم الحالي لبلوغ ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرته قبل أن ينتهي مشواره في بطولة أستراليا على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أن يواصل المغامرة الأفضل في مسيرته، لكنه يصطدم في دور الأربعة بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الذي تخطى بدوره البلجيكي دافيد غوفان بسهولة 6-4 و6-صفر و6-2. وبعدما بدا أنه سيعاني في مواجهة البلجيكي المصنف 23 عالميا بخسارته ارساله في الشوط السابع، انتفض ديوكوفيتش وهيمن بعدها على المواجهة، محققا فوزه الـ70 في البطولة الإنكليزية وحاجزا مقعده في دور الأربعة للمرة الـ36 في الغراند سلام. ولن تكون مباراة دور الأربعة سهلة على الإطلاق بالنسبة لديوكوفيتش، الساعي الى احراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، لاسيما أنه خسر المواجهتين اللتين خاضهما في 2019 ضد الإسباني، في نصف نهائي دورة الدوحة وثمن نهائي بطولة ميامي للماسترز، لكنه يتفوق على منافسه من حيث مجموع الموجهات بينهما حيث تغلب عليه 7 مرات من أصل 10 مباريات.

