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دوليه

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لوبيس «يحرس» روما


انتقل حارس مرمى بيتيس ومنتخب إسبانيا باو لوبيس إلى صفوف روما الإيطالي لمدة خمسة مواسم حتى عام 2024 مقابل 23?45 مليون يورو بحسب ما أعلنه الناديان امس. وانضم لوبيس إلى صفوف بيتيس الموسم الماضي قادما من إسبانيول الذي استهل مسيرته الاحترافية معه عام 2014 وأعاره موسم 2016-2017 إلى توتنهام الإنكليزي. وقال لوبيس الذي لعب 32 مباراة مع بيتيس إشبيلية الموسم الماضي، في شريط فيديو تقديمه نشر على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: «من المستحيل تقريبا قول لا لناد مثل روما. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتي وأشعر بأنني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد». وخاض لوبيس (24 عاما) مباراته الدولية الأولى في نوفمبر الماضي ضد البوسنة عندما دخل بديلا لحارس مرمى تشلسي الإنكليزي حاليا كيبا أريثابالاغا.


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