دوليه

تعاقد لوس أنجليس كليبرز رسميا مع كواهي لينارد الذي قرر الرحيل عن تورونتو رابتورز بعد قيادته لاحراز لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحسم صفقة التبادل مع أوكلاهوما سيتي ثاندر للحصول من الأخير على خدمات بول جورج. ورأى مدير عمليات كرة السلة في كليبيرز لورنس فرانك «أنها لحظة تاريخية لنادينا ومشجعينا. نحن ممتنون وفخورون لأن كواهي لينارد قرر العودة الى مسقط رأسه والانضمام الى لوس أنجليس كليبرز. كواهي لاعب منقطع النظير في الاتجاهين (هجوما ودفاعا)، يعمل دون هوادة، ويتناسب طبيعيا مع الثقافة الجدية والاحترافية التي أنشأتها مجموعتنا». وتابع: «وجوده إلى جانبنا هو امتياز هائل ومسؤولية هائلة سنأخذها على محمل الجد. توقعاته، وتوقعاتنا، هي المنافسة على لقب البطولة».

ولم يكشف كليبيرز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في نهائي الدوري، لكن شبكة «أي أس بي أن» وموقع «ذي أثلتيك» أشارا الى أن العقد سيكون لثلاثة أعوام وليس لأربعة كما كان متوقعا الأسبوع الماضي حين فتح باب انتقالات اللاعبين المتحررين من عقودهم. من ناحيته أعلن نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، تعاقده مع لاعب بوسطن سلتيكس، الدومينيكاني ألفريد «آل» هورفورد وتمديد عقده توبياس هاريس. وبلغ معدل هورفورد الذي شارك 5 مرات في مباراة كل النجوم «أول ستارز» خمس مرات،13. 6 نقطة و6. 7 متابعات و4. 2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة الموسم الماضي مع بوسطن. ولم يغب هورفورد عن الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» في 12 موسما له في الدوري الأميركي للمحترفين.

